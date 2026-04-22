Vizita recentă a Ducilor de Sussex în Australia, deși una privată, a generat un impact media (MIV – Media Impact Value) de 51.6 milioane de dolari în doar patru zile, între 14 și 17 aprilie. Designerii și brandurile de modă australiene au fost principalii beneficiari ai acestei atenții globale, demonstrând încă o dată puterea „efectului Meghan”. Iar de data asta, lucrurile au stat puțin diferit.

Un impact de milioane, la propriu

Spre deosebire de vizita din 2018, când erau membri activi ai familiei regale, Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Australia ca cetățeni privați. Cu toate astea, interesul publicului nu a scăzut deloc. Ba chiar a explodat. Garderoba Ducesei a inclus piese de la cel puțin 16 branduri locale, printre care Karen Gee, Scanlan Theodore, St. Agni, Camilla and Marc și Rolla’s Jeans.

Noutatea absolută a fost parteneriatul lui Meghan cu platforma One-Off, un serviciu bazat pe AI care permite utilizatorilor să cumpere direct ținutele purtate de creatori. Și, pe bune, a funcționat. Emir Talu, cofondator și CEO One-Off, a confirmat succesul: „OneOff a depășit peste 1 milion de vizualizări ale ținutelor pe site în primele trei zile de când Meghan și-a lansat pagina pe platformă.” Peste 24 de produse australiene s-au vândut complet.

Alison Bringé, director de marketing la Launchmetrics, a pus punctul pe i. „Turneul Sussex în Australia este un memento că efectul Sussex încă se traduce în performanță reală pentru branduri. Când Meghan poartă un brand, datele urmează.”

Rochiile care au epuizat stocurile în ore

Prima apariție a cuplului, pe 14 aprilie la Spitalul Regal de Copii din Melbourne, a dat tonul. Meghan a purtat o rochie bleumarin, modelul Priscilla, creată de Karen Gee. Rezultatul? Un impact media de 1.6 milioane de dolari în 48 de ore pentru brand, iar versiunea ready-to-wear a rochiei s-a epuizat de pe site în mai puțin de două ore.

Designerul era însă pregătit de data aceasta, după ce în 2018 site-ul i-a picat din cauza traficului. „Am avut un plan de contingență și am fost organizați să preluăm precomenzi,” a declarat Gee.

În aceeași zi, Ducesa a schimbat ținuta cu o jachetă bomber și o fustă creion din piele întoarsă maro de la St. Agni, generând un MIV de 998.000 de dolari pentru brand în doar două zile.

„Nu știam cât de mult va exploda”

Pe 16 aprilie a venit rândul brandului Friends With Frank să simtă din plin efectul Meghan. După ce Ducesa a purtat două piese ale lor la evenimente separate, brandul a încasat 575.000 de dolari în MIV. Un palton camel, modelul Lou, și o rochie kaki fără mâneci, Anja, s-au vândut complet în 48 de ore.

V-ați fi așteptat la o asemenea reacție?

Julia McCarthy, fondatoarea mărcii, a recunoscut că a fost luată prin surprindere. „Site-ul nu a picat, slavă Domnului. Am fost pregătiți, ne-am asigurat că toate piesele pe care le-a selectat erau bine stocate și aveam precomanda activată. Am reluat livrările în SUA și Marea Britanie cu o săptămână înainte. Sincer, în naivitatea mea, nu știam cât de mult va exploda. Nici măcar nu eram sigură că va purta piesele.”

Și brandul Scanlan Theodore a raportat o creștere de 250% a vânzărilor pentru cele trei produse purtate de Meghan, inclusiv o ținută care a generat singură 247.000 de dolari în MIV.

Un uragan pentru vânzări

Nici măcar brandurile de blugi nu au scăpat de acest val. Rolla’s Jeans a obținut 109.000 de dolari în MIV după ce Meghan a purtat trei perechi de blugi de la ei. Vânzările pentru modelul Midtown Bootcut Jean în nuanța Iris Wash au crescut cu un incredibil 800% de la o săptămână la alta, în timp ce restul modelelor din aceeași gamă au înregistrat o creștere de 150%.

Rich Bell, cofondator Rolla’s Jeans, a confirmat că, deși brandul este obișnuit cu atenția influencerilor (piesele lor fiind purtate de Gigi Hadid sau Sydney Sweeney), efectul Markle este la un alt nivel. „Avem un site foarte solid, asigurându-ne că poate face față unor astfel de lovituri de la influenceri mari.”

Dar despre impactul real, Bell a fost foarte direct. „Este fulgerător, absolut. Este cu adevărat un uragan.”