Piața produselor de autobronzare este în plină explozie, estimările arătând că va atinge valoarea de 315 milioane de dolari până în 2030. Și totuși, mulți încă ezită să folosească spume, loțiuni sau spray-uri colorante, de teama dungilor inestetice sau a unui aspect nenatural. Am stat de vorbă cu patru experți în bronzare (unul dintre ei l-a bronzat chiar pe Ryan Gosling pentru rolul din Barbie) pentru a afla secretele unui bronz perfect, obținut acasă.

Pregătirea este cheia succesului

Kimberley Nkosi, expertul care s-a ocupat de bronzul lui Ryan Gosling, o spune clar: „Un bronz impecabil se construiește înainte ca bronzul să atingă pielea.” Pregătirea începe cu 24-48 de ore înainte de aplicare, iar primul pas este exfolierea. Folosește un scrub de corp delicat sau o mănușă exfoliantă pentru a îndepărta celulele moarte. De ce e atât de important? „Neexfolierea este ceea ce cauzează petele, estomparea timpurie și acel finisaj tern, descuamat, atunci când un bronz începe să se degradeze,” explică Nkosi.

Isabel Alysa, fondatoarea Dolce Glow, adaugă un sfat practic: „Concentrează-te pe zone precum coatele, genunchii și gleznele, care tind să rețină mai mult produs.”

Stai puțin, deci te hidratezi sau nu înainte? Aici părerile sunt împărțite, dar experții sunt de acord. Da, hidratează pielea chiar înainte de aplicare, dar nu oricum. Pielea trebuie să fie „curată, uscată și fără nicio loțiune, ulei sau deodorant [aplicate anterior] [care nu reacționează bine cu autobronzantele], deoarece acestea pot crea o barieră și pot duce la rezultate neuniforme,” avertizează Alysa. Folosește o cremă hidratantă lejeră, fără ulei (precum CeraVe Moisturizing Cream), doar pe zonele uscate. Astfel, vei „dilua bronzul în zonele în care altfel s-ar prinde prea puternic,” spune Nkosi.

Aplicarea pas cu pas, fără greșeală

Dar aplicarea propriu-zisă e partea care sperie pe mulți. James Read, fondatorul Self Glow, spune că mulți oameni intră în panică atunci când văd ghidajul de culoare și nu întind produsul corespunzător. Pentru spume, o mănușă specială este obligatorie. V-ați gândit vreodată că lumina naturală e cel mai bun aliat? „Lumina zilei dezvăluie orice dungă,” subliniază Nkosi, permițându-ți să corectezi pe loc.

Michaella Bolder, ambasador St. Tropez, recomandă o tehnică simplă: „Folosește o mână plată și mișcări ușoare.” Două pompe de produs pe membru ar trebui să fie de ajuns. Începe cu picioarele și urcă spre piept și brațe, lăsând mâinile, picioarele și fața la final. Mișcarea corectă? „Lustruiești pielea, nu o pictezi,” adaugă Nkosi, folosind mișcări ascendente, urmate de mișcări circulare pentru a estompa.

Nu e chiar așa de greu.

Atenție, însă, la excesul de zel. „Autobronzantul ar trebui să stea deasupra pielii, permițând tuturor agenților de bronzare să se absoarbă și să se dezvolte perfect,” explică Bolder. Dacă insiști prea mult pe o zonă, riști să „duci la dungile temute, acolo unde ai tras și ai rupt acoperirea produsului.” Pentru genunchi și coate, Read sfătuiește să „treci o singură dată peste ele, fără a exagera.”

Pentru mâini, picioare și față, cel mai bun truc este să folosești o pensulă densă de tip kabuki. Cu restul de produs de pe mănușă sau cu o cantitate foarte mică, aplică pe aceste zone și estompează cu grijă. Pentru față, Alysa recomandă să „aplici cu moderație și să estompezi la linia părului, la linia maxilarului și pe gât pentru un finisaj fără cusur.”

Tantouring, noul trend în conturarea feței

O tehnică din ce în ce mai populară este „tantouring-ul” – conturarea feței cu autobronzant pentru un efect sculptat care durează mai mult de o zi. E perfect pentru vacanțe, când nu vrei să porți mult machiaj. După ce ai terminat aplicarea pe restul corpului, ia o pensulă mică de machiaj și „trece autobronzantul sub conturul natural al pomeților, acolo unde umbra cade în mod natural,” spune Bolder. Continuă pe linia maxilarului și pe părțile laterale ale nasului. Când vei clăti produsul, vei rămâne cu o bronzare subtilă care accentuează trăsăturile.

Ce faci după aplicare: întreținere și îndepărtare

Iar după ce ai terminat, începe așteptarea. Lasă bronzul să se usuce 5-10 minute înainte de a te îmbrăca în haine largi, de culoare închisă. Evită transpirația. Timpul de dezvoltare variază între 3 și 8 ore, în funcție de produs. „Ingredientele autobronzante se absorb în piele în 60 de secunde și încep să acționeze imediat,” spune Bolder.

La primul duș, doar clătește ghidajul de culoare cu apă, fără săpunuri sau uleiuri. Apoi, tamponează pielea cu un prosop, fără a freca. „Vrei să fii blând ori de câte ori îți speli corpul,” sfătuiește Guy Cory, expert Loving Tan. Pentru a menține bronzul, hidratarea este esențială. „Pielea hidratată menține culoarea mai mult timp,” confirmă Nkosi. Poți folosi o loțiune de bronzare graduală, precum Jergens Natural Glow, la câteva zile, pentru a prelungi intensitatea culorii.

Când vrei să îndepărtezi complet bronzul, produsele specializate (cum ar fi Rose and Caramel Purity Excel 60 Second Tan Remover) sunt cele mai eficiente. Alternativ, poți folosi exfoliante chimice cu acid glicolic sau lactic pentru a „îl descompune delicat și a-ți menține pielea netedă și pregătită pentru următoarea aplicare,” notează Read. Cel mai important este să îndepărtezi complet bronzul vechi înainte de a aplica un strat nou, altfel riști să obții pete inestetice.