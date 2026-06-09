În doar trei ani, un brand de cosmetice cu ambalaje colorate a reușit să strângă vânzări de 770 de milioane de dolari, convingând femeile să nu își mai agreseze tenul. Lansat în 2022 de antreprenorul Marc Elrick sub umbrela Future Beauty Labs, Byoma a fost recent preluat de fondul de investiții Bansk Group, după ce a depășit pragul de 500 de milioane de dolari în vânzări de retail.

De ce ne interesează pe noi asta direct? Pentru că, sinceră să fiu, toate am căzut în capcana rutinelor cu zece pași și a exfolierii excesive. Succesul acestui brand demonstrează că piața se schimbă, iar consumatoarele românce, care vânează mereu noutățile eficiente prin Sephora sau online, câștigă în sfârșit acces la formule blânde cu bariera cutanată, la prețuri rezonabile. Nu mai trebuie să cheltui o avere ca să îți repari tenul iritat de la prea mult retinol.

Să ne amintim puțin cum stăteau lucrurile în pandemie. Când eram blocate în casă, rețelele sociale au fost invadate de rutine complicate, acizi puternici și seruri aplicate în straturi infinite, care promiteau transformări radicale. Interesul pentru ingrediente active a explodat rapid. Numai că, odată cu el, au crescut și riscurile de iritare și compromitere a barierei pielii. Aici a identificat Elrick un spațiu liber între produsele scumpe bazate pe ingrediente active și formulele mult mai blânde.

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Secretul din spatele sticluțelor colorate

Soluția lor a fost o abordare centrată strict pe reparare. În loc să ne spună să renunțăm la absolut tot, brandul ne-a ajutat să facem alegeri mai inteligente pentru pielea noastră.

Formulele sunt dezvoltate în jurul unui complex de tri-ceramide, gândit special pentru a susține bariera pielii. După cum se arată într-o analiză detaliată publicată recent de Beautynewsdaily, Byoma a păstrat lucrurile simple la început. Au ieșit pe piață cu doar câteva produse esențiale, printre care un gel de curățare cremos, o cremă gel hidratantă și trei seruri specifice pentru hidratare, luminozitate și clarificare.

Iar strategia de preț a funcționat perfect. Au intrat simultan în rețeaua Target din SUA și Boots din Marea Britanie, găsind acel loc ideal între calitatea premium și prețul accesibil de raft, pe care ni-l dorim toate.

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Fenomenul de pe internet și siguranța produselor

Știi exact ce simți când vezi zeci de recomandări pe TikTok și nu știi ce să mai crezi. Ei bine, ei au lăsat deoparte autopromovarea agresivă. Au preferat să educe publicul, explicând clar de ce roșeața, sensibilitatea și uscăciunea sunt semne că faci prea multe pentru tenul tău. Acest mesaj minimalist s-a potrivit perfect cu mișcarea de de-influencing, unde utilizatorii au început să respingă rutinele scumpe și complicate.

Dar mai e un detaliu interesant aici. În plin fenomen „Sephora Kids”, unde fetițele foloseau acizi duri care le distrugeau pielea tânără, Byoma a devenit rapid o opțiune sigură. Părinții și dermatologii au început să le recomande produsele fără ezitare.

Pe măsură ce brandul a crescut, și-a extins portofoliul. În 2023 au intrat pe piața de protecție solară cu o cremă gel SPF 30. Apoi, în 2024, linia lor de îngrijire a corpului a dominat rețelele sociale, aducând ingredientele active de înaltă performanță de pe față direct pe rafturile de îngrijire corporală. Au lansat chiar și un instrument digital rapid, Smart Skin Scan, care te ajută să scapi de ghicit când îți construiești rutina.

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Tranzacția majoră cu Bansk Group din septembrie 2025 păstrează echipa de conducere intactă, dar aduce o susținere financiară uriașă pentru dezvoltare. Mingea este acum în terenul noilor investitori, iar piața așteaptă să afle dacă extinderea globală programată va menține aceleași prețuri accesibile și formule curate care au dus brandul pe lista Time 100 a celor mai influente companii din lume.