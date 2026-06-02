Hailey Bieber a dat startul sezonului estival exact așa cum ne așteptam de la un mogul de beauty. Pe 1 iunie, fondatoarea Rhode a anunțat lansarea unei noi linii de produse esențiale pentru vară, axate pe obținerea acelui ten bronzat și luminos pe care îl tot vedem pe rețelele sociale.

De ce ne interesează pe noi, dincolo de pozele perfecte de pe Instagram? Pentru că, sincer, vara vrem să petrecem cât mai puțin timp în fața oglinzii. O rutină simplificată, cu produse multifuncționale care hidratează și oferă un strop de culoare, este exact genul de soluție practică de care ai nevoie când te grăbești dimineața spre birou sau când îți faci bagajul pentru un weekend prelungit.

Ce aduce nou colecția de vară

Colecția care se lansează oficial pe 9 iunie pune un accent cald pe linia deja celebră a brandului. Iar vedeta incontestabilă pare să fie Highlight Milk. Este o reinterpretare strălucitoare a laptelui hidratant Glazing Milk, un produs pe care multe dintre noi l-au integrat deja în rutina zilnică.

„Luminizatorul nostru hibrid este tușa finală pentru o strălucire radiantă înainte să ieși pe ușă. Creat cu formula noastră semnătură Glazing Milk, oferă hidratare dovedită clinic și beneficii de calmare a pielii. Poartă-l toată vara pe pielea curată, pe tot corpul sau amestecat în fondul de ten pentru un glam complet.” – Comunicat oficial Rhode

Primele două nuanțe ale acestui iluminator au o bază lăptoasă translucidă, în timp ce următoarele două adaugă un strop de culoare pentru acel glow dimensional. Și totuși, noutățile nu se opresc aici. Așa cum arată detaliile publicate recent de Hellomagazine, colecția mai include Pocket Bronze, un stick cremos disponibil în opt nuanțe pentru conturarea obrajilor, și Pocket Brush, o pensulă cu două capete pentru estompare. Chiar dacă produsele vin tocmai din Statele Unite, tendința tenului „glazurat” dictează deja piața de beauty de la noi, iar opțiunile de livrare internațională fac ca aceste noutăți să ajungă destul de repede și pe măsuțele noastre de machiaj din România.

Accesorii și nuanțe noi pentru buze

Te-ai gândit vreodată cum un simplu balsam de buze a devenit cel mai râvnit accesoriu? Ei bine, popularele Peptide Lip Tint și Peptide Lip Shape vor fi acum disponibile în noi nuanțe bronzante și perlate. Mai mult, celebrele huse de telefon Signature Lip Case și Snap-On Lip Case primesc haine noi în culorile Colada și Bronze.

Hailey însăși a dat vestea printr-o serie de fotografii impecabile în care poartă un costum de baie maro din două piese, asortat perfect cu nuanțele noii colecții.

„Urcați, fetelor, urmează o vară @rhode începând cu 9 iunie.” – Hailey Bieber, Fondator și Chief Creative Officer

Dincolo de entuziasmul lansărilor, nu trebuie să uităm dimensiunea reală a acestui business. Anul trecut, Rhode a fost achiziționat de gigantul e.l.f. Beauty într-o tranzacție uluitoare de 1 miliard de dolari, la doar trei ani de la debutul companiei pe piață. Dar Hailey a rămas ferm pe poziție la cârma creativă a brandului.

Pe lângă cosmetice, colecția aduce și o geantă din material flaușat și un prosop de plajă în ediție limitată. Cât de repede se va epuiza stocul în ziua lansării, având în vedere istoricul brandului de a vinde totul în câteva minute. Tu ești pregătită să adaugi o textură nouă în trusa ta de vacanță?