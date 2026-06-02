Fostul campion olimpic la snowboarding Shaun White a reintrat oficial în jocul întâlnirilor romantice, fiind surprins recent pe străzile din New York alături de modelul Angela Garten. Ieșirea are loc la mai puțin de un an după ce sportivul și actrița Nina Dobrev au anulat o logodnă care promitea o nuntă de vis.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unii oameni să meargă mai departe aparent atât de ușor după o poveste de dragoste care a consumat jumătate de deceniu? Dincolo de strălucirea de la Hollywood, situația celor doi oglindește o realitate pe care multe dintre noi o cunosc prea bine: momentul acela dureros când realizezi că planurile de viitor se destramă, iar foștii parteneri aleg ritmuri diferite pentru a se vindeca.

O cină relaxată și o nouă etapă

Iar detaliile noii ieșiri sunt destul de clare. Așa cum se arată într-un material publicat recent de Theblast, White și Garten au fost fotografiați luând masa împreună la un restaurant popular din zona Lower East Side. Sportivul de 39 de ani a ales o ținută extrem de relaxată, cu un maiou alb și pantaloni închiși la culoare, în timp ce modelul a optat pentru o cămașă supradimensionată și blugi.

Cifrele și anii vorbesc de la sine.

Cei doi foști logodnici au petrecut mai bine de cinci ani împreună, logodindu-se la finalul anului 2024. Numai că, în septembrie 2025, basmul s-a încheiat brusc.

„Nina este devastată. Începuseră în sfârșit să plănuiască nunta, iar lucrurile se puseseră în mișcare.” – Sursă anonimă, Us Weekly

Dar motivele despărțirii nu au inclus trădări sau infidelități, așa cum se întâmplă des în viața publică. Apropiații au explicat că pur și simplu s-au distanțat și au realizat că „ar fi mai bine doar ca prieteni și nu ca soț și soție”.

Și cum gestionezi o astfel de ruptură când ești în lumina reflectoarelor? Nina Dobrev a ales calea pe care multe dintre noi o preferăm după o dezamăgire majoră: călătoriile alături de prietenele apropiate. Actrița a fost nevoită chiar să dezmintă zvonuri legate de o posibilă idilă cu actorul Zac Efron, după ce au fost văzuți împreună pe un iaht în Italia. Ea a explicat clar că sunt doar prieteni și că încă procesează șocul emoțional al despărțirii de White.

Shaun s-a concentrat intens pe evenimentele sportive majore, pregătindu-se pentru aparițiile de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 din Italia. Nici el nu a scăpat de ochii presei, fiind cuplat de zvonuri cu modelul Brooks Nader la finalul lui 2025. Tânăra a lămurit rapid situația.

„El doar spunea «Bună». Eu eram încă în mașina mea. Nici măcar nu am coborât.” – Brooks Nader, Model

Gesturile romantice rămân doar amintiri

Să fim serioase, e greu să lași în urmă o poveste în care s-au depus eforturi uriașe. Relația lor a fost plină de momente speciale, mai ales la începuturile din 2020. În 2021, în plină pandemie, Shaun a povestit cum a încercat să salveze aniversarea lor.

„Voiam să recreez prima noastră întâlnire, dar totul era închis. Am reușit să îl conving cu vorbe dulci pe proprietarul locului să deschidă pentru noi. A fost de fapt destul de distractiv să avem un loc doar pentru noi.” – Shaun White, Sportiv olimpic

Acum, drumurile lor s-au separat definitiv. Următorul capitol aparține fiecăruia în parte, fie că vorbim despre competițiile din Italia pentru el, sau despre regăsirea liniștii personale pentru ea. Rămâne de urmărit dacă această nouă apariție a sportivului în New York se va transforma într-o relație asumată oficial sau va rămâne doar o simplă cină de vară.