Dani Oțil a vorbit deschis despre lecția neașteptată pe care a primit-o de la Mihaela Rădulescu, femeia alături de care a trăit o poveste de iubire timp de șase ani. Prezentatorul TV a dezvăluit recent o cerință extrem de matură pe care fosta lui parteneră a avut-o în timpul relației lor.

Te-ai gândit vreodată cum arată o despărțire fără drame și fără resentimente? Dincolo de cancanuri și coperți de reviste, povestea lor ne arată că poți încheia un capitol important cu eleganță, recunoscând pur și simplu că aveți drumuri diferite în viață.

Știm cu toatele cât de mediatizată a fost relația lor la acea vreme. Diferența de vârstă și presiunea publică ar fi putut distruge orice punte de comunicare între ei. Și totuși, lucrurile au stat complet diferit.

Maturitatea intr o relatie

Într-un interviu sincer preluat recent de Unica, prezentatorul matinalului a recunoscut că păstrează o legătură excelentă cu fosta lui iubită.

„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea.” – Dani Oțil, Prezentator TV

Iar partea cu adevărat interesantă abia acum vine. Pe vremea când formau un cuplu și totul părea perfect, Mihaela a avut o discuție extrem de rațională cu el despre viitor. Ea a conștientizat că, deși prezentul lor era frumos, Dani era suficient de tânăr încât să își dorească o familie și copii în anii următori.

„«Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta, bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce, tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii». Este unul dintre cele mai țări lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie.” – Dani Oțil, Prezentator TV

Viata merge mai departe

Cuvintele ei s-au transformat, în timp, într-o realitate fericită. După cei șase ani petrecuți împreună, Mihaela a început o nouă etapă în Monaco, alături de sportivul austriac Felix Baumgartner. Dar ce s-a întâmplat cu Dani?

El și-a găsit liniștea alături de Gabriela Prisăcariu, cu care s-a căsătorit și are acum un băiețel pe nume Tiago. Prezentatorul a povestit amuzat cum a cunoscut-o pe actuala soție, care venea ca model la emisiunea difuzată imediat după matinalul lui.

O simplă glumă a spart gheața între ei.

Dani a întrebat-o dacă vrea să o curenteze, iar ea nu l-a refuzat, spunându-i în același ton că nu mai are bateriile încărcate. Dincolo de aceste momente amuzante de la început, el are o viziune foarte clară despre cum funcționează iubirea pe termen lung.

„Cred într-un fling, într-o pasiune carnală, dar dragostea se construiește. E un management la un moment dat. Nu merge doar pe bubuială, fluturași.” – Dani Oțil, Prezentator TV

Până la urmă, maturitatea emoțională înseamnă să știi când să lași pe cineva să plece pentru a-și împlini propriul destin. Dacă și alte cupluri din showbiz vor reuși să adopte acest model de respect reciproc după o despărțire atât de publică.