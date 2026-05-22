Nicoleta Manea, una dintre cele mai influente antreprenoare din România, a confirmat oficial despărțirea de soțul ei, Alexandru Manea. La 36 de ani, femeia de afaceri pune punct unui mariaj de lungă durată, dar anunță că păstrează intact parteneriatul profesional.

Te-ai întrebat vreodată cum gestionezi o despărțire când la mijloc nu e doar un copil, ci și un imperiu imobiliar de milioane de euro? Aici este miza reală pentru orice femeie care împarte businessul cu partenerul de viață. Nicoleta și Alexandru trebuie să demonstreze acum că maturitatea poate salva muncă de o viață, continuând să conducă împreună afacerea fondată în 2012.

O tranziție asumată și matură

Iar povestea ei e una pe care multe dintre noi o înțelegem perfect. A plecat din Satu Mare cu visul de a deveni magistrat, dar a ales antreprenoriatul și a construit pas cu pas. Așa cum a relatat Unica recent, zvonurile despre o ruptură existau deja de ceva timp în cercurile lor de prieteni.

Dar cum a ales ea să comunice asta. Fără drame inutile, direct și foarte asumat.

„Nu mai sunt căsătorită. Eu și Alexandru am decis să divorțăm. Am rămas doar parteneri de afaceri. Suntem doi oameni liberi. Zvonurile despre despărțire circulau, în cercul nostru de prieteni și în anumite sfere, însă acum pot să vă anunț, oficial, că nu mai formăm un cuplu. Totuși, am rămas și vom rămâne prieteni, fiindcă avem de crescut un copil și avem o afacere împreună. Suntem oameni maturi…” – Nicoleta Manea, Co-fondator

Intuiția care ghidează deciziile grele

Sincer, este revigorant să vezi o abordare atât de pragmatică. Până la urmă, când ai clădit ceva de la zero, intuiția te ghidează și în momentele personale dificile. Antreprenoarea a recunoscut mereu că îi plac lucrurile făcute diferit, nu neapărat după tiparele clasice din business.

„Sunt de părere că cel mai important lucru este să știi să iei deciziile potrivite pe acest traseu sau, dacă nu sunt cele mai potrivite la acel moment, să nu te abați de la intuiție, care pe noi, femeile, foarte rar ne înșeală” – Nicoleta Manea, Co-fondator

Pentru Nicoleta, drumul merge înainte nu doar în imobiliare, ci și cu o viitoare lansare pe piața bijuteriilor. Rămâne de urmărit cum va funcționa în practică acest parteneriat de afaceri post-divorț și dacă modelul lor de co-parenting și management va trece testul timpului pe termen lung.