Ai văzut probabil și tu avalanșa de comentarii din online despre cum arată Anne Hathaway în ultima vreme. Actrița a decis să rupă tăcerea și să pună capăt zvonurilor care susțineau că ar fi apelat recent la un facelift.

De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că presiunea de a arăta impecabil și de a nu îmbătrâni vizibil este ceva cu care ne confruntăm toate, fie că suntem pe covorul roșu sau la o ședință la birou. Modul în care judecăm deciziile altor femei despre propriul corp spune enorm despre cum ne raportăm la noi însene, la propriile noastre nesiguranțe.

Recomandari Surpriza uriasa dupa incasarile de 233 milioane. Cum a stralucit Anne Hathaway la Met Gala

Zvonurile din online și presiunea perfecțiunii

Totul a început de la un videoclip aparent banal. În acel clip, actrița arăta cum o simplă coafură poate crea un efect vizual de lifting. Imediat, internetul a explodat cu speculații că și-ar fi făcut intervenții chirurgicale majore la nivelul feței.

Într-un interviu sincer publicat de Elle, vedeta din „The Devil Wears Prada” a explicat exact de ce a simțit nevoia să intervină în această dezbatere publică.

„Trăim într-o perioadă în care oamenii se simt foarte siguri pe ei atunci când presupun că ceea ce cred este adevărat, iar uneori au dreptate și alteori nu.” – Anne Hathaway, actriță

Și chiar așa stau lucrurile. De câte ori nu am tras și noi concluzii pripite doar uitându-ne la o poză pe Instagram? Actrița a recunoscut că s-a gândit mult dacă să reacționeze sau să își vadă pur și simplu de viață mai departe.

„Speculațiile au devenit atât de zgomotoase încât simți nevoia să spui adevărul. Și probabil că mereu mă voi întreba: „Ar fi trebuit să postez asta sau nu? Ar fi trebuit pur și simplu să îmi văd de viață și să fac acel lucru care mă face fericită și mă face să mă simt mai încrezătoare pe covorul roșu?” Dar simțeam că discuția devenea o distragere.” – Anne Hathaway, actriță

O simplă coafură sau o decizie radicală

Ceea ce m-a pus pe mine pe gânduri este felul în care banalizăm lucrurile cu adevărat serioase. Hathaway a punctat perfect acest aspect, clarificând că nu a apelat la bisturiu pentru acel look proaspăt.

Recomandari S-a aflat adevarul despre noul The Devil Wears Prada. Gestul extrem facut de Anne Hathaway

„apropo, acestea sunt decizii medicale importante pe care oamenii presupun că le-ai luat. Am vrut să arăt că nu, nu am luat o decizie medicală majoră. Sunt doar două împletituri”, a spus ea.

Dar asta nu înseamnă că exclude total ideea pentru viitor. A fost extrem de transparentă: „Apropo, adevărul este că poate, într-o zi, o să îmi fac totuși un facelift”.

Relația cu propriul corp și standardele toxice

Discuția a mers firesc și spre trecut, unde lucrurile nu au fost mereu roz. La doar 16 ani, când a primit rolul din serialul „Get Real”, a simțit direct presiunea industriei. „La 16 ani, mi s-a spus: «Felicitări, ai obținut rolul. Nu spun că ar trebui să slăbești. Spun doar să nu iei în greutate.» Ceea ce, bineînțeles, înseamnă că trebuie să slăbești”, a povestit actrița.

Iar această presiune constantă a lăsat urme adânci. Hathaway a mărturisit că varianta ei mai tânără era extrem de speriată, iar frica o făcea să fie foarte aspră cu propria persoană.

„Mă cutremur la gândul că este posibil să fi fost, fără să vreau, dură și cu ceilalți în timp ce eram atât de dură cu mine. Chiar mi se face rău când mă gândesc la asta.” – Anne Hathaway, actriță

Acum, la maturitate, vede frumusețea cu totul altfel. Amintește adesea vorbele unui regizor care i-a spus că „frumusețea poate conține și urâțenie, atât timp cât conține adevăr”. Până la urmă, autenticitatea rămâne cea mai bună alegere pe care o putem face pentru noi însene, indiferent de ce comentează lumea din jur. Dacă publicul va învăța să accepte femeile exact așa cum sunt, fără să mai analizeze fiecare rid sau fiecare schimbare de look sub lupă.