Ți-ai imaginat vreodată cum ar arăta viața lui Andy Sachs după două decenii? Ei bine, The Devil Wears Prada 2 a ajuns în sfârșit în cinematografe pe 1 mai 2026, reunind-o pe Anne Hathaway cu Meryl Streep, Stanley Tucci și Emily Blunt la fix 20 de ani de la pelicula originală din 2006.

Un pulover și o mie de amintiri

Și știm amândouă cât de mult ne-au marcat acele scene clasice. De la hainele și gențile aruncate pe birouri, până la montajul lui Andy pe muzica din Vogue. Dar, să fim serioase, parcă nimic nu bate acel monolog iconic și tăios al Mirandei Priestley despre culoarea ceruleum, declanșat de puloverul aparent banal purtat de personajul lui Anne.

Iar fix această nuanță revine în forță pentru un moment de o nostalgie absolută la finalul peliculei. Andy intră în birourile revistei Runway purtând o cămașă albă cu nasturi, blugi și, clar, un pulover ceruleum.

Adevarul din spatele scenei finale

Numai că lucrurile stau puțin diferit de data aceasta. Într-un material cu detalii de pe platourile de filmare, Hellomagazine a obținut declarații de la designerul de costume Molly Rogers, care a confirmat că a căutat exact aceeași piesă vestimentară din primul film. „Primul telefon pe care l-am dat a fost pentru a afla dacă încă mai există”, a povestit ea. „Trebuia să fie văzut din nou și îmi place că este ultimul lucru pe care îl vezi. Este cercul complet.”

Aici intervine surpriza.

Odată ajuns în departamentul de garderobă, actrița a luat problema în propriile mâini. Pe bune, chiar a făcut-o fizic. Molly Rogers își amintește perfect acea zi de groază pentru echipă: „Annie ne-a speriat de moarte în cabina de probă. A luat pur și simplu o foarfecă și pac, pac, pac, i-a tăiat direct mânecile.”

Momentul de panica din cabina de proba

Planul inițial al echipei era „să o facem să pară că a fost prețuită toți acești ani și a trecut prin vremuri grele”. Dar varianta decupată, transformată într-o vestă cu decolteu în V și margini franjurate, a funcționat mult mai bine până la urmă.

„Firul ei conducător de-a lungul filmului este îmbrăcămintea masculină feminină, așa că acesta a fost un loc bun pentru o vestă. A pus cumva un semn de exclamare pe asta”, a explicat designerul de costume.

Ce nu vom vedea niciodata pe ecran

Dar te-ai întrebat ce s-a întâmplat cu celebrele cizme Chanel? Fanii au sperat să le revadă, însă echipa a luat o decizie fermă. „Unele lucruri e mai bine să fie lăsate neatinse”, a glumit Molly. „Oamenii mă întrebau: «Ai de gând să aduci înapoi cizmele Chanel până la coapsă pentru al doilea film?»”

Răspunsul ei a fost unul categoric, legat de respectul pentru pelicula din 2006. „Dar am simțit că asta ar trebui să trăiască singur în propriul său interval de timp. Este atât de sacru pentru mine în primul film ca moment, nu aș crede că i-ai putea face dreptate aducându-le înapoi pentru «2». Chiar nu am vrut să mă ating de asta.”

Pelicula, deja un succes de box office al verii cu recenzii pozitive, nu duce totuși lipsă de referințe subtile (inserate inteligent în scenariu). De la cele două curele aduse în discuție („ele sunt atât de diferite”) și jacheta bolero cu monede de aur a Mirandei, până la replicile ei legendare pe care le știm pe de rost, precum „A murit sau ceva de genul ăsta?” și „Asta e tot.”