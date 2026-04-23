La 31 de ani, actrița și muziciana Simone Ashley trăiește un an de foc. Pe 10 aprilie și-a lansat EP-ul de debut, „Songs I Wrote in New York”, iar pe 20 aprilie a pășit pe covorul roșu la premiera mondială a filmului „The Devil Wears Prada 2”. Acolo joacă rolul Amari, noua asistentă a personajului interpretat de Meryl Streep, celebra Miranda Priestly.

O vară de vis la New York

Colaborarea cu legende ale cinematografiei precum Meryl Streep și Stanley Tucci a fost o experiență definitorie pentru tânăra actriță. „Am fost în principal cu Meryl și Stanley. Am filmat prima jumătate pe străzile din Manhattan, ceea ce a fost o nebunie. Am filmat în studiouri pentru birourile Runway, iar apoi am mers la Milano”, povestește Simone. Ea adaugă că a învățat enorm doar observându-i pe platou. „Sunt pur și simplu maeștri ai meseriei lor; fac asta de ani și ani și ani.”

Filmul i-a schimbat viața, oferindu-i una dintre cele mai frumoase veri. „Acest film mi-a schimbat viața în sensul că am avut una dintre cele mai bune veri din viața mea, lucrând cu David [Frankel, regizorul] și Aline Brosh McKenna [producătoarea și scenarista] și toți producătorii și echipa, și fiind în New York.”

Recomandari Simone Ashley a uimit într-o ținută Prada la premiera mondială Devil Wears Prada 2

Dar cum e să filmezi în Manhattan, în văzul tuturor? „Au fost zile în care se simțea ca un teatru, cu mii de oameni care se uitau. În plus, era vară în Manhattan. A fost uimitor”, mărturisește ea. Experiența a fost atât de puternică încât a decis să se mute acolo. „M-am mutat acolo acum. M-am mutat în mai sau iunie, pentru a începe pregătirile pentru filmări, și nu m-am mai uitat înapoi. A fost pur și simplu cea mai bună vară din viața mea. Este centrul universului.”

Muzica, prima mea iubire

Dar mutarea la New York nu a fost doar despre film. În paralel, Simone a lucrat intens la o altă mare pasiune a sa. „Făceam multă muzică acolo în același timp. Mi-am făcut o mulțime de prieteni noi, am avut experiențe noi.”

Deși publicul o cunoaște mai ales pentru actorie, muzica a fost de fapt prima ei dragoste. „Muzica a fost primul lucru pe care l-am făcut înainte de actorie. Am fost instruită în canto de mică: canto clasic, teorie muzicală și pian. Dar apoi am căzut în actorie, și asta a preluat controlul”, explică ea. „Dar întotdeauna, întotdeauna am vrut să fac muzică. Cred că pur și simplu nu am vrut să pară că este un hobby. Am vrut să creez o operă cu o narațiune și am vrut cu adevărat să o iau în serios.”

Recomandari Simone Ashley poartă o jachetă Balenciaga din 2003 pentru noul Devil Wears Prada

EP-ul lansat pe 10 aprilie, intitulat „Songs I Wrote in New York”, este exact ceea ce sugerează numele. „Sunt cântece pe care le-am scris în New York, cu excepția unuia (un cover după piesa „Sign Your Name” a lui Sananda Maitreya din 1987). Este despre experiența mea acolo. Mi-a schimbat viața, vara aceea.” Genul muzical este descris de ea ca fiind „soulful pop”.

Ascensiunea de la Bridgerton la Hollywood

Cariera ei a explodat după rolul Kate Sharma din „Bridgerton”, care i-a adus un loc pe lista Forbes 30 Under 30 și Time 100 Next.

Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte.

Recomandari Simone Ashley dezvăluie secrete din culisele The Devil Wears Prada 2

„Pentru lume, pare că a fost ceva ce s-a întâmplat foarte repede. Dar pentru mine, este ceva la care lucrez de la 18 ani”, spune Simone. „Bridgerton a fost cu siguranță un catalizator; lucrurile au început să se miște foarte repede. Dar vine în valuri. Sunt ani în care îți ții capul plecat și muncești, și sunt ani în care ești mai vizibil.”

Ca femeie de origine sud-asiatică la Hollywood, ea este conștientă de rolul pe care îl joacă. „Artele sunt o industrie politică – fie că ne place sau nu, fie că vrei sau nu, așa este. Și cred că simplul fapt că sunt acolo și îmi fac treaba este o declarație politică în sine. Cred că pentru mine, doar făcând munca pe care o fac demonstrează că femeile care arată ca mine pot avea un loc la masă.”

Dincolo de platourile de filmare

Și totuși, cum se menține ancorată în realitate cu un program atât de nebun? „Am făcut mult yin yoga în ultima vreme. Prietenii mei din New York m-au introdus și în diferite locuri de meditație, așa că am făcut și asta.” Pe lângă asta, se antrenează pentru Semimaratonul din Brooklyn. Când nu lucrează, preferă simplitatea. „Sincer, doar plimbări cu prietenii, atât în Londra, cât și în New York. Cred că încerc cu adevărat să exersez încetinirea ritmului în zilele libere.”

E drept că, de când s-a mutat, îi lipsesc anumite lucruri din Londra. „Mi-e dor să conduc! Conduc peste tot în Londra. În New York, parcarea este un coșmar. Mi-e dor de mâncarea din Europa în general. Pur și simplu are un gust diferit și se simte diferit.”

Ce urmează pentru Simone Ashley?

Programul ei recent a fost de-a dreptul amețitor. „Am muncit atât de mult în ultimul an, aș spune. De fapt, mă simt puțin emoționată”, recunoaște ea. „În ianuarie, am călătorit pentru muncă, în opt orașe în patru săptămâni. Mi-am terminat muzica în februarie. Acum promovez muzica și filmul și sunt la o ședință foto diferită în fiecare zi.” În prezent, filmează și pentru un proiect A24, „Peaked”, alături de Emma Mackey, Laura Dern și Dua Lipa.

Ce o motivează? „Trebuie să fiu foarte disciplinată în acest moment și să o fac pentru mine – și să mă bucur cu adevărat. Îmi iubesc începutul de 30 de ani – cred că este ceva foarte sexy la asta. Și acest turneu de presă… este la fel de mare ca cel de la Bridgerton. Eram mult mai tânără. Mă simt ca o persoană diferită.”

Planul ideal pentru viitorul apropiat este simplu. „Ideal, mi-ar plăcea să fiu în New York vara aceasta și să termin de scris restul albumului meu și să am un program foarte relaxat”, spune ea, adăugând o perspectivă neașteptată despre liniște: „Când ești constant în mișcare, poate fi uneori copleșitor să ai o perioadă liniștită, dar cred că am nevoie de asta. Cred că e copleșitor în sensul că sunt o femeie tânără, singură, care trăiește în New York vara. Nu e copleșitor, ci mai degrabă: Orice se poate întâmpla.”