Simone Ashley, noua senzație de la Hollywood, a vorbit deschis despre experiența de pe platourile de filmare pentru „The Devil Wears Prada 2”, unde a lucrat alături de nume legendare precum Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt. Actrița a descris perioada filmărilor ca pe o continuă lecție, declarând că s-a simțit ca un burete care absoarbe totul în jur.

O lecție de la cele mai bune

Pentru Ashley, șansa de a fi pe același platou cu actrițe de un asemenea calibru a fost o oportunitate imensă de a învăța. Ea a mărturisit că a fost atentă la fiecare detaliu, de la profesionalismul lor la valorile pe care le promovează. Iar impactul a fost unul profund.

„În fiecare zi absorbeam ceva nou”, a spus ea. „Să fiu în compania unor femei incredibile precum Emily [Blunt], Anne [Hathaway], Meryl [Streep] și Aline Brosh McKenna, scenarista noastră și una dintre producătoare, și a tuturor femeilor din spatele acestui film… în fiecare zi învățam ceva, fie că era vorba doar de a observa cum se comportau pe platou, cum își abordau meseria, în ce cred, ce susțin și ce fel de mesaj vor să transmită lumii.”

Recomandari Simone Ashley poartă cizme de 995 de dolari la ziua ei de naștere în SoHo

Această perspectivă asupra provocărilor o ghidează și în viața de zi cu zi. „Cred că noi toate, în special ca femei, vom întâmpina mereu diferite provocări în viața personală sau profesională. Nu contează ce ți se întâmplă, ci ce faci cu asta. Și aș vrea să cred că provocările care îmi apar în cale, chiar încerc să le văd ca pe o lecție și o modalitate de a crește”, a continuat actrița.

Implicată în lupta contra hărțuirii stradale

Dincolo de cariera sa în plină ascensiune, Simone Ashley este și ambasadoare L’Oréal Paris, rol pe care și-l ia în serios. Ea este imaginea noii campanii „Missed Opportunities”, care atrage atenția asupra modului în care hărțuirea stradală afectează zilnic viața femeilor. E drept că subiectul este unul sensibil, dar extrem de actual.

„La nivel personal, cred că toate am experimentat un anumit grad de hărțuire stradală”, a recunoscut Ashley. Până la urmă, câte dintre noi nu s-au simțit vreodată vulnerabile pe stradă?

Recomandari Bao Nguyen dezvăluie culisele noului documentar BTS despre albumul Arirang

Campania încurajează publicul să participe la programul de training „Stand Up”, un video de 10 minute care prezintă metodologia „5D” (bazată pe 5 tehnici de intervenție) pentru a oferi martorilor instrumentele necesare să intervină în siguranță. „Și sunt foarte mândră să fac parte din ceva unde încurajăm femeile să se apere și să știe ce să facă în situații în care ar putea observa hărțuirea stradală sau în care se simt personal victime”, a adăugat ea.

Echilibrul personal în agitația de la New York

Dar cum reușește să facă față presiunii de la filmări și a unui program atât de încărcat? Pentru Simone, secretul stă într-o rutină de wellness bine pusă la punct, care include sport, somn și hidratare. Numai că, în timpul filmărilor pentru „The Devil Wears Prada 2” la New York (un oraș care nu doarme niciodată), a adăugat un element esențial: timpul petrecut cu prietenii.

„O mare parte din grija mea pentru mine a fost să mă asigur că mă distrez și că sunt cu prietenii mei, explorând și experimentând New York-ul”, a explicat ea.

Recomandari Diana Ross împlinește 82 de ani și dezvăluie secretele unui look iconic

Cine este Amari, noul personaj

Hai să vedem ce ne poate spune despre personajul ei. În noul film, Simone Ashley o interpretează pe Amari, noua asistentă principală a redutabilei Miranda Priestley, jucată de Meryl Streep. Deși recunoaște că disciplina este un punct comun cu personajul său, Ashley a lăsat să se înțeleagă că asemănările se opresc aici.

„În rest, aș spune că eu și personajul meu putem fi destul de diferite. Dar a fost distractiv să interpretez pe cineva care se prezenta într-un mod atât de fabulos, estetic, și în toate acele feluri diferite din lumea Runway”, a tachinat actrița publicul.