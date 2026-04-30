Te pregătești să-ți inviți prietenii la cină în serile calde de vară și deja simți presiunea perfecțiunii? Uită de ea! Iar pentru Kelly Hoppen, un designer renumit la nivel mondial, secretul nu stă în farfurii scumpe sau rețete complicate, ci în crearea unei atmosfere în care toți să se simtă cu adevărat bine. Până la urmă, despre asta este vorba.

Atmosfera este totul, nu meniul

Dacă te stresezi ce să gătești, află că poți pune pe masă orice. Secretul unei seri reușite stă în cu totul altceva. „Pentru mine, arta de a găzdui este despre muzică, lumini, băuturile pe care le servești, combinația de prieteni pe care îi ai în jur și despre a-i face pe oameni să se simtă cu adevărat confortabil acasă”, spune Kelly Hoppen. Ideea este să te simți ca acasă, nu ca la un eveniment rigid. „Ar trebui să se simtă ca și cum ești acasă. Nu ar trebui să pară totul foarte scorțos. Și asta e frumusețea de a găzdui acasă, să celebrezi oamenii care sunt acolo.”

Și, hai să fim sinceri, de câte ori nu te-ai blocat la aranjarea invitaților? Hoppen, în vârstă de 66 de ani, mărturisește că aceasta este una dintre plăcerile ei. „Sunt mereu foarte pricepută la a pune oamenii împreună. Ador să fac planul mesei, astfel încât să știu cine stă lângă cine, pentru că știu ce conversații vor avea.”

Ea crede că dacă ai nimerit atmosfera, „vei avea o seară distractivă”, indiferent de meniu. De când s-a mutat acum câțiva ani, a renunțat la masa de 30 de persoane pentru una mult mai intimă. „Acum avem o masă frumoasă în bucătărie, pentru 12 persoane, și este perfectă… drăguță, mică și confortabilă.”

Paleta de culori și un truc neașteptat

Cunoscută pentru paleta ei neutră, designerul are câteva sugestii simple, dar de mare efect. „Culorile mele preferate sunt taupe, alb, negru și gri”, recunoaște ea. Dar pentru aranjarea mesei, are două scheme preferate. „Pentru mine, acasă, este întotdeauna alb și verde. Dar depinde foarte mult de casa fiecăruia… dacă totul este în tonuri de gri și monocrom, ai putea merge pe bleumarin și alb, ceea ce este absolut minunat primăvara și vara.”

Sau, și mai simplu, poți alege doar alb și să adaugi pete de culoare cu ajutorul detaliilor roșii. Într-un interviu acordat recent publicației Independent, designerul a dezvăluit și un secret la care poate nu te-ai gândit. „Și nu uita, mâncarea este o culoare pe masă; așa că poți oricând să mergi pe o variantă mai neutră și să lași mâncarea să fie pata de culoare.”

Noua sa colecție pentru casă, realizată în colaborare cu Marks & Spencer, reflectă perfect această filozofie a luxului discret, cu piese în alb și verde salvie. „Toate paharele frumoase cu baza albă”, spune ea, referindu-se la paharele de vin cu picior. „Și paharele de apă cu dungi albe, pur și simplu le ador… evocă vara.”

Un platou de servire din colecție poartă chiar un mesaj jucăuș: „Bon Appétit”. De ce? „Este vesel. Avem nevoie de fericire. Cu toții avem nevoie de aceste afirmații pozitive în acest moment. Și de ce să nu le avem pe o farfurie?”

Fără reguli. Amestecă vechiul cu noul

Dar poate cel mai eliberator sfat este acesta: nu există reguli. Kelly Hoppen însăși recunoaște că îi place să le încalce. „Dacă beau vin, ceea ce se întâmplă ocazional, îl voi bea dintr-un pahar de apă cu gheață. Îmi place la nebunie… pur și simplu îmi place.”

Așa că nu te sfii să combini lucruri. „Toată lumea râde mereu de mine, dar îmi place să amestec. Poate ai niște pahare vechi de cristal, dar amestecă-le cu noua mea colecție, îmi place acest amestec, deci nu există reguli.”

Iar această filozofie se aplică la tot. „Toate lucrurile pe care mi le-a dat mama mea, le amestec… bucăți frumoase de argint, iubesc toate astea. Cred că cu cât poți amesteca mai mult, cu atât mai bine. Și asta ia presiunea de pe oameni, să știe că este în regulă; pentru că toți avem lucruri pe care le-am avut înainte, dar vrem să cumpărăm și lucruri noi. E la fel ca atunci când te îmbraci.”

Detaliile creative care fac diferența

Chiar dacă renunță la reguli, Hoppen păstrează un obicei clasic: cartonașele cu nume. „Cred că este mai ușor, pentru că atunci când ai 12 oameni care vin la cină și întreabă «unde să stau?», dacă își văd numele, e mai simplu.”

Uneori, însă, le înlocuiește cu ceva mai puțin formal. „Am etichete de bagaj, din acelea de modă veche, și le scriu numele pe ele și le pun pe șervețel… și arată destul de drăguț.”

Te-ai gândit vreodată că poți servi crema de vanilie dintr-un ceainic de sticlă? Ei bine, ea o face. „Pun crema de vanilie într-un ceainic de sticlă și arată frumos. Sunt moduri interesante de a face lucruri la masă la care nu te-ai aștepta… pe care oamenii le vor reține gândindu-se «Doamne, ce tare a fost asta».”

Nici la capitolul flori nu trebuie să te complici. Poți folosi orice. „Chiar dacă ai boluri de mixat din Pyrex pentru că nu ai altceva, poți lăsa flori să plutească în ele și să le pui pe centrul mesei.” Sau, și mai simplu: „Dacă ai conserve de fasole, scoate eticheta și umple-le cu ierburi aromatice; și pune ierburi pe centrul mesei. Orice este permis, atâta timp cât poți crea ceva și să-l faci să arate elegant.”