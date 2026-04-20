Christina Aguilera a întors toate privirile la gala premiilor Breakthrough 2026 din Los Angeles. Artista în vârstă de 45 de ani a confirmat că a slăbit aproape 25 de kilograme, iar apariția sa pe covorul roșu a fost, pe bune, una de senzație, etalându-și cu mândrie noua siluetă.

O transformare totală.

O ținută care a tăiat respirația

Pentru acest eveniment, vedeta a ales o rochie care i-a scos perfect în evidență talia delicată. A purtat o creație semnată Salih Balta, o rochie neagră din piele, foarte strâmtă, cu un decolteu adânc și o trenă lungă până la podea. Jumătatea superioară a rochiei includea o secțiune mediană cu corset, care cobora spre un material transparent și încrețit de la talie în jos. Look-ul a fost completat de o coafură nouă, un bob scurt cu breton în față.

Dragoste de 16 ani cu Matthew Rutler

Iar la eveniment nu a venit singură. Artista a fost însoțită de logodnicul ei, Matthew Rutler, cu care este împreună de 16 ani și logodită din 2014. Acesta și-a lăsat inițial iubita să se bucure de lumina reflectoarelor, după care i s-a alăturat pe covorul roșu, înfășurându-și brațul în jurul taliei ei.

O familie modernă și unită

V-ați fi gândit că povestea lor a început acum atât de mult timp? Cei doi s-au întâlnit prima dată în 2010, pe platourile de filmare ale filmului „Burlesque”. La acea vreme, ea juca rolul principal, Ali Rose, în timp ce Rutler lucra în spatele camerelor, ca asistent de producție. Împreună au o fiică, Summer, acum în vârstă de 11 ani. Cântăreața mai are un fiu, Max (în vârstă de 18 ani), din căsătoria anterioară cu Jordan Bratman, de care a divorțat tot în 2010.

O declarație de dragoste publică

Deși nu s-au căsătorit încă, Christina nu se ferește să-și arate public recunoștința pentru partenerul ei. Într-un mesaj de ziua lui, postat pe Instagram, artista i-a transmis cuvinte emoționante, care arată profunzimea relației lor. E drept că nu se întâmplă des să vedem astfel de declarații.

„Ești pur și simplu cel mai bun! Mă impresionezi încontinuu cu cât de devotat, motivat și muncitor ești, fiind în același timp un părinte și partener devotat, iubitor și atent”, a scris ea pe rețeaua de socializare.