Starea de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, rămâne extrem de gravă. În urma unei investigații CT complexe efectuate marți, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar din București, medicii au descoperit complicații serioase, iar prognosticul este rezervat.

Verdictul dur al investigațiilor CT

Conducerea Spitalului Universitar a confirmat că rezultatele analizelor sunt îngrijorătoare. „Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe”, au transmis reprezentanții unității medicale. Dar ce au descoperit, mai exact? Examinarea a arătat, din păcate, „multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar”, o situație care complică enorm evoluția clinică a antrenorului.

Familia a fost informată complet despre situație. Mircea Lucescu rămâne internat la terapie intensivă, sub atenta supraveghere a unei echipe pluridisciplinare.

Prognosticul rămâne rezervat

Prezent la Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat și el gravitatea situației. E drept că oficialul a evitat să ofere estimări privind șansele de recuperare, subliniind că orice evoluție este imprevizibilă în acest moment. „Tot ce vă pot comunica este că este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat și nu am dori să speculăm evoluția medicală”, a declarat Rogobete.

Lucrurile sunt, așadar, departe de a fi simple.

O intervenție invazivă, luată în calcul

Echipele medicale de la cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă și hematologie s-au reunit marți pentru a stabili următorii pași. La discuții a participat, la solicitarea familiei, și un cardiolog român stabilit în Franța. Deși tratamentul actual va continua, starea pacientului va fi reevaluată miercuri.

Și se pare că se ia în calcul o soluție extremă. „Se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, au precizat reprezentanții spitalului.

Mesaje emoționante din lumea fotbalului

Vestea a produs un val de reacții în lumea sportului. Printre cele mai emoționante mesaje se numără cel al lui Andrei Nicolescu, conducătorul clubului Dinamo, care a amintit de sprijinul discret oferit de „Il Luce” în momentele grele ale echipei. „Mircea Lucescu a fost una dintre excepții. A ales să vină aproape, să vadă cu ochii lui, să stea de vorbă cu oamenii din club, să pună întrebări și să asculte. Nu a căutat efectul public și nici nu s-a lăsat prins în logica reacțiilor de moment”, a scris Nicolescu.

Iar în aceste clipe dificile, a adăugat oficialul dinamovist, „gândul merge firesc către el”.

Mircea Lucescu este internat din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea unui antrenament al echipei naționale. Medicii continuă monitorizarea permanentă, iar următoarele 24 de ore sunt considerate decisive pentru a stabili direcția tratamentului.