O fostă jurnalistă Vogue, Plum Sykes, se află în centrul unei controverse neașteptate pe TikTok. Milioane de utilizatori sunt convinși că ea este sursa de inspirație pentru Emily, asistenta snoabă din „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Acum, Sykes a decis să rupă tăcerea și să pornească propria investigație pentru a descoperi adevărul.

„Mamă, tu ești!”

Totul a pornit de la un moment banal, într-un cinematograf din Londra. Plum Sykes se afla alături de fiica ei de 15 ani, Tess, când pe ecran a apărut trailerul pentru continuarea filmului. Văzând-o pe Emily Blunt în rolul lui Emily, Tess a exclamat imediat: „Mamă! Tu ești!”.

Degeaba a încercat jurnalista să o contrazică. „Nu fi absurdă, draga mea, nu sunt eu”, i-a spus ea fiicei. Replica a venit prompt: „Nu, nu, ești tu. Toată lumea de la școală știe că ești tu”. Plum a insistat: „Ce? Dar Emily era atât de rea. Eu nu sunt rea”. Însă Tess, convinsă, a continuat: „Mamă, ești tu. Am căutat pe internet”. În discuție a intervenit și prietena fetei, Ernie, care a adăugat: „Asumă-ți, Plum. E o chestie tare să fii Emily”.

Recomandari Cizmele Chanel care au intrat în istorie și alte 5 look-uri din Diavolul se îmbracă de la Prada

Obiceiuri de Voguette

Controversa a fost alimentată de un documentar BBC din 2003, „Boss Women”, despre Anna Wintour, în care Plum Sykes a apărut importanța ținutelor de cocktail la birou. Clipuri din acest documentar au devenit virale pe TikTok, iar utilizatorii au tras concluzia: accentul britanic și atitudinea o făceau pe Plum candidata perfectă pentru inspirația personajului.

Iar Plum Sykes recunoaște, e drept, că viața la Vogue i-a insuflat câteva obiceiuri demne de Emily. V-ați imaginat vreodată că o programare la coafor poate fi considerată muncă de birou? Ea o făcea, justificând ședințele de o oră pentru aranjat părul la John Barrett ca fiind necesare pentru a observa „prințesele de pe Park Avenue în habitatul lor natural”. Mai mult, purta exclusiv tocuri la birou, disprețuind colegele în pantofi cu talpă joasă, și considera participarea la Săptămâna Modei de la Paris drept premiul suprem. Deseori, epuizarea o trimitea direct în patul de la Hotel Costes, unde era îngrijită de medici francezi.

Pe urmele adevaratei Emily

Hotărâtă să-și spele imaginea, Sykes a început să caute alți suspecți. Prima pe listă a fost Kate Young, fostă asistentă a Annei Wintour și acum o stilistă celebră. Kate era descrisă drept „complet terifiantă” și păzea biroul șefei „de parcă ar fi fost o poartă de cetate umană”. Contactată, Young a negat vehement. „N-am fost niciodată înfricoșătoare, nu-i așa?”, a răspuns ea. „Eram un iepuraș de sarcini. Mă ocupam de cafea, prânz, curățătorie, cumpărături, planificarea petrecerilor, copii, logistică, carte, alergam pe hol să aduc oameni la ședințe.” Alibiul ei? „N-am fost niciodată prima asistentă, așa că Emily sigur nu a fost inspirată de mine. Leslie era prima când Lauren (Weisberger, autoarea cărții) era a doua.”

Recomandari Anne Hathaway a readus look-ul din 2006 cu bretonul din Diavolul se îmbracă de la Prada

Așadar, o nouă suspectă: Leslie Fremar. Amy Taran Astley, fost director de beauty la Vogue, a confirmat că asistentele erau intimidante. „Vibe-ul era «nu poți sta cu noi». Îmi făceam treaba cu ele și apoi o tuleam de acolo.” Despre Plum, Amy a spus: „Jur pe colecția mea extinsă de Manolo din anii ’90 că nu mi-a trecut niciodată prin cap că ai putea fi tu Emily”. Apoi a nuanțat: „Ok, există un pic de Plum în Emily”. Însă despre Leslie a fost mai directă: „Simt că Leslie ar fi putut-o influența destul de mult pe Emily. Îi plac lucrurile făcute corect.”

Verdictul fiicei sale

Pusă sub presiune, Leslie Fremar a oferit o declarație prin e-mail care mai mult a complicat lucrurile: „Lauren a lucrat pentru mine și, din păcate, totul se potrivește (cu excepția părții rele).”

Dar cum rămâne cu partea rea?

Recomandari Meryl Streep confirmă Diavolul se îmbracă de la Prada 2 și dezvăluie că are 6 nepoți

Până la urmă, Plum nu a putut atribui nimănui „partea rea” a personajului. Când i-a prezentat dovezile fiicei sale, Tess, aceasta a oftat și i-a oferit concluzia finală, tranșantă. „Ideea e că toate filmele au nevoie de un personaj negativ. Și, mamă, trebuie să fie englez.”

Contactată pentru un comentariu, Lauren Weisberger, autoarea cărții, nu a răspuns solicitării.