Meryl Streep și Anna Wintour, cele două figuri care au inspirat universul „Diavolul se îmbracă de la Prada”, s-au așezat la aceeași masă pentru a discuta despre continuarea filmului, care se va lansa pe 1 mai 2026. Într-un dialog moderat de regizoarea Greta Gerwig, cele două au vorbit despre putere, modă, familie și, fireste, despre personajul care le leagă, Miranda Priestly.

Două Miranda, o singură cameră

Întâlnirea a fost rezultatul a luni de planificare. Iar ocazia a fost una specială: o discuție despre ce se întâmplă când pui două „Miranda” în aceeași încăpere, totul însoțit de o ședință foto realizată de legendara Annie Leibovitz. Conversația a pornit, cum altfel, de la paltoane, un element iconic în primul film. „Îmi plac paltoanele”, a spus Meryl. „Acoperă toate păcatele a ceea ce se află dedesubt.”

„Și sunt ușor de probat”, a completat-o Wintour.

Recomandari Meryl Streep va purta peste 30 de ținute în turneul Diavolul se îmbracă de la Prada 2

Puterea nu stă într-un costum

Discuția a alunecat rapid spre felul în care femeile comunică puterea prin vestimentație. V-ați gândit vreodată la asta? Anna Wintour are o părere clară: „Nu cred că purtarea unui costum office este în vreun fel necesară. Gândiți-vă la femeile pe care le admirați: doamna Obama îmi vine în minte. Fie că poartă J.Crew sau Duro Olowu sau Chanel de Matthieu Blazy, arată mereu ca ea însăși.”

Dar Meryl Streep a adus în discuție un moment mult mai controversat. „Cred că cel mai… puternic mesaj pe care l-a transmis actuala noastră primă doamnă a fost în paltonul pe care scria «Chiar nu-mi pasă, ție?» când se ducea să vadă copiii migranți care erau încarcerați”, a punctat actrița. Ea a continuat, criticând o anumită normă socială: „Sunt uimită de cum femeile la putere trebuie să aibă brațele goale la televizor, în timp ce bărbații sunt acoperiți de cămăși și cravate sau un costum. Există o scuză încorporată în femei. Trebuie să-și arate micimea.”

De ce s-a întors Miranda Priestly?

După 20 de ani, ce a convins-o pe Meryl Streep să reintre în pielea Mirandei? „Am fost interesată de partea de business a lucrurilor, chestia asta de a purta greutatea joburilor multor, multor oameni, de a conduce o organizație mare, de a o menține în funcțiune cumva”, a explicat ea. „Cu acesta, m-am gândit, Ei bine, încotro se vor duce? Acum că totul se dezintegrează, acum că aceste instituții sunt subminate sau explodează într-un mod în care cine știe ce se întâmplă în lume acum – m-am întrebat ce vor face. Și cred că au găsit ceva adevărat despre businessul de acum.”

Recomandari Meryl Streep în 23 de imagini de colecție din primii ani de carieră

Numai că Anna Wintour vede lucrurile puțin diferit. „Îmi place să cred că evoluăm, mai degrabă decât să ne dezintegrăm. Suntem încă aici”, a spus ea. Wintour a și povestit cum a aflat de proiect: „Când am auzit zvonuri că acest nou film s-ar putea întâmpla, am sunat-o pe Meryl să o întreb dacă este adevărat. Știam că îmi va spune dacă va fi în regulă.” Streep i-a confirmat după ce a citit scenariul, spunându-i simplu: „Anna, cred că va fi în regulă.”

La 76 de ani, viața abia începe

Ambele au 76 de ani.

E drept că vârsta a fost un subiect important, mai ales că și fotografa Annie Leibovitz are aceeași vârstă. Întrebată despre nepoți, Meryl Streep a dezvăluit un detaliu personal adorabil. „Am șase nepoți, șase sub șase ani. Au șase, cinci, patru, trei, doi și unu. Sper că nu ne-am oprit, dar vom vedea”, a spus actrița. „Nu pot nici măcar să vorbesc despre cât de mult înseamnă pentru mine că ai mei copii îmi oferă atât de mult timp cu copiii lor.”

Recomandari Stilul Annei Hathaway pentru Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este o bucurie supernova

Anna Wintour, la rândul ei bunică a patru nepoți, a subliniat importanța familiei. „Încerc să le insuflu copiilor și nepoților mei că familia este cea care contează și familia este cea care îți va oferi dragoste și sprijin. Dacă ai asta, orice altceva va fi bine.” Iar despre a fi „interpretată” de Streep, Wintour a mărturisit: „În primul rând, aș dori să spun că este o onoare să fiu interpretată de Meryl, oricât de distantă ar fi Miranda de mine.”

Mizerabilă în rulotă și secrete de stil

Și totuși, nu totul a fost roz pe platourile primului film. Meryl a recunoscut că s-a izolat intenționat de restul distribuției pentru a-și păstra autoritatea personajului. „Ei toți s-au distrat de minune. Iar eu am simțit că trebuie să păstrez o anumită distanță… stăteam în rulota mea și eram nefericită tot timpul.” Ce făcea acolo? „Nu am citit. Am tricotat. Încă tricotez.”

Cât despre stilul Mirandei în noul film, Streep a oferit câteva indicii. „De data aceasta am redus-o. Am făcut-o mai simplă și pur și simplu mai esențial ea însăși… Iubește un accesoriu, dar există o neînfricare la ea. Mai puțin îngrijorată de ce crede oricine.”

Până la urmă, cum se termină filmul? Meryl Streep a oferit un răspuns enigmatic, dar plin de speranță. „Da, este un final fericit. Sau nu fericit, exact. Dar este real și este triumfător.”