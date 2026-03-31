Turneul de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” a început oficial, iar Meryl Streep promite un adevărat spectacol de modă. Stylistul său de 11 ani, Micaela Erlanger, a pregătit peste 30 de ținute pentru evenimentele care vor avea loc în Mexico City, Londra, New York și Asia de Est. Filmul se lansează pe 1 mai, iar prima apariție a actriței a dat deja tonul.

O revenire în forță

Pentru Micaela Erlanger, acest proiect este o închidere de cerc. Pe vremea lansării primului film, în 2006, ea era doar intern la Condé Nast, publisherul revistei Vogue. „Filmul a tras cu adevărat cortina asupra modei și a schimbat total modul în care oamenii înțeleg industria,” își amintește ea. Acum, lucrurile stau puțin diferit. „Acum, cercul s-a închis, lucrând în industrie – și lucrând la următorul film!”

Entuziasmul este palpabil. „Cum aș putea să nu fiu absolut încântată să lucrez la acest film, dintre toate filmele?”, se întreabă retoric Erlanger. o garderobă-eveniment.

Prima apariție și detaliile ascunse

Turneul a debutat în Mexico City, unde Meryl Streep a apărut într-un costum roșu de la Dolce & Gabbana. Mai târziu, a schimbat ținuta cu o rochie lungă, încheiată până la gât, semnată Schiaparelli. Dar costumul roșu a fost cel care a atras atenția prin detalii. Actrița a purtat broșe din colecția sa personală, fiecare cu o poveste (inclusiv două panglici mov de la Medalia Națională a Artelor din 2010, primită de la Barack Obama, și o rozetă de la Ordinul Artelor și Literelor din 2003).

Iar accesoriile sunt o poveste în sine. Streep a avut și un clutch personalizat Olympia Le-Tan, în formă de carte, pe care era imprimat pantoful stiletto cu toc-furculiță de pe afișul noului film. V-ați fi imaginat că până și broșele au o asemenea poveste? Stylistul avertizează: „Aceasta va fi cea mai multă modă în care ați văzut-o vreodată.”

Dar miza este uriașă, iar Erlanger recunoaște asta cu un râs. „Presiunea este pe noi,” spune ea.

„Nu există absolut niciun loc de eroare.”

Strategia din spatele garderobei

Hai să fim serioși, așteptările sunt imense. De aceea, Erlanger a abordat turneul cu o strategie clară: un mix între stilul personal al lui Meryl și cel al personajului Miranda Priestly. „Am vrut să facem cu ochiul filmului original, dar este vorba și despre evoluție,” explică stilistul. „Nu este vorba despre a o îmbrăca pe Miranda Priestly – a fost vorba despre a o îmbrăca pe Meryl Streep așa cum este ea acum, o femeie puternică și realizată, la apogeul carierei sale.”

Concret, s-au concentrat pe siluete puternice. „Ne-am uitat la multă croitorie și la piese alese pentru potrivire și convingere,” detaliază Erlanger. „Există o energie de editoare foarte feroce, puternică. Mulți umeri definiți, accesorii îndrăznețe – poate o pată de imprimeu de leopard. Dar i-am păstrat feminitatea intactă.”

Ținute unicat și colaborări în culise

Din cele peste 30 de look-uri, câteva vor fi create special pentru Meryl. „Să fac piese personalizate este una dintre cele mai mari onoruri și bucurii în ceea ce fac,” mărturisește Erlanger. „Iubesc să colaborez cu casele de modă pentru a visa look-uri speciale, unice. Veți vedea că diavolul poartă mulți designeri.”

Pe lângă piesele custom, vor exista și ținute vintage. „Îmi procur piesele vintage din toată lumea,” spune ea. „Există ceva atât de profund special și unic la look-urile vintage unice.” Cât despre accesorii, ne putem aștepta la comori de arhivă, experimente cu ochelarii emblematici ai actriței și bijuterii spectaculoase. „Are un ochi foarte bun pentru bijuterii,” adaugă Erlanger.

E drept că există și o coordonare în culise. Micaela Erlanger a discutat cu Erin Walsh (stilistul lui Anne Hathaway) și Jessica Paster (stilistul lui Emily Blunt). „Grupul nostru de chat a fost hilar și foarte distractiv,” dezvăluie ea. „Dar a fost foarte important să rămânem autentici față de clientele noastre. Fiecare actriță va veni în felul ei unic.”

Așadar, ce urmează? Erlanger oferă un indiciu final, care nu face decât să crească suspansul. „Le vom oferi fanilor ceea ce își doresc, dar va fi total neașteptat.”