Power pixie este o versiune nouă a tunsorii pixie, cu secțiuni mai lungi mai ales în jurul feței și cu mai multă libertate la coafare.

În stylingul de zi cu zi, diferența față de pixie-ul clasic stă tocmai în această lungime suplimentară: părul poate fi dat pe spate, prins după urechi sau împins în sus și înapoi cu volum. Dacă te tentează o schimbare radicală, dar vrei totuși puțin joc în felul în care îți așezi părul, aici apare partea interesantă.

Pixie-ul a fost mereu genul de tunsoare care cere un pic de curaj, pentru că îți lasă fața la vedere. Varianta „power” vine cu aceeași energie fermă, dar într-o formă mai versatilă și mai ușor de purtat. Miza nu e doar estetica. Pentru multe dintre noi, o tunsoare atât de scurtă funcționează și ca un mic exercițiu de încredere în sine.

Tom Smith, hairstylist expert și prognozator de tendințe, explică foarte clar de unde vine numele acestui look.

„Un power pixie este o tunsoare pixie care este puțin mai lungă, în special cu lungime suplimentară în jurul feței. Elementul de ‘putere’ vine din capacitatea sa de a fi dat pe spate, prins după urechi și adesea împins în sus și înapoi cu volum. Este o declarație de stil puternică și asertivă, care denotă pragmatism și este la fel de la modă pe cât este de practică.” Wella Professionals Eimi Pearl Styler perle pentru gel Cumpără acum

Asta înseamnă, foarte concret, că tunsoarea are sens mai ales dacă îți place părul așezat, controlat, fără șuvițe care cad constant pe față. Și, da, dacă te simți bine cu trăsăturile complet expuse. Potrivit lui Tom Smith Elle, power pixie accentuează pomeții și deschide vizual fața, tocmai pentru că eliberează conturul ei.

Cui i se potrivește tunsoarea power pixie

Power pixie merită luată în calcul dacă vrei un look practic și îți place senzația de păr fixat, ordonat, cu volum controlat. Se potrivește pe păr drept, ondulat sau ușor creț. Pentru texturile mai crețe, silueta specifică tunsorii cere întindere și netezire înainte de aranjare, altfel forma aceea compactă și dusă în spate nu se obține la fel.

Cum aranjezi rapid un power pixie

Dacă ai păr moale sau plat, partea bună este că stilul nu se bazează doar pe tăietură, ci și pe produsul potrivit la rădăcină. Aici nu e mult de muncă, dar există un mic angajament zilnic: câteva minute de styling fac diferența dintre un pixie oarecare și acel efect ferm, curat, cu personalitate.

Tom Smith, hairstylist expert și prognozator de tendințe, spune că produsul-cheie este pudra de styling aplicată la rădăcină.

„Detaliul crucial este o pudră de styling. Aceasta se folosește la rădăcină pentru a oferi susținere și fixare fără a lăsa impresia de produs în păr. Este ideală pentru persoanele cu păr moale sau plat, deoarece controlul și volumul pe care le oferă asigură un control imediat asupra părului.”

Pentru lungimi și vârfuri, Tom Smith recomandă o ceară de păr sub formă de spray sau o pomadă moale pentru definire netedă. Iar dacă vrei și mai multă fixare, un spray de texturare poate completa aranjarea.