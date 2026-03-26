Prințesa Charlene de Monaco a atras toate privirile la redeschiderea Grădinii Exotice a principatului pe 25 martie. Alături de soțul ei, Prințul Albert, și cumnata sa, Prințesa Caroline, Charlene a etalat un look impecabil, dominat de accesorii de la celebra casă de modă Louis Vuitton. Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, geanta mini „Capucines”, care costă nu mai puțin de 5.100 de lire sterline.

Tocurile „Heartbreaker” și geanta asortată

Prințesa, în vârstă de 48 de ani, și-a pus în valoare silueta cu o pereche de pantofi cu toc stiletto de aproape 8 centimetri, modelul „Heartbreaker” de la Louis Vuitton. Aceștia se remarcă prin accesoriul metalic auriu în formă de „V”. Și, pentru ca totul să fie perfect, a asortat pantofii cu o geantă mini „Capucines”, fabricată din piele Taurillon, al cărei preț de vânzare este de 5.100 de lire sterline, conform identificării făcute de contul de Instagram Royal Fashion Police.

Un costum Elie Saab de peste 2.600 de lire

Charlene nu s-a oprit aici cu piesele de designer. Întreaga ținută a fost una de lux. A purtat un sacou cu o cataramă în formă de elefant și pantaloni evazați, ambele piese fiind creații Elie Saab, cu o valoare totală de 2.620 de lire sterline. La acest ansamblu s-au adăugat și o pereche de ochelari de soare Fendi, model cat-eye, care au mai adăugat 350 de lire la costul total al apariției (un total de peste 8.000 de lire, dacă stăm să calculăm).

Analiza stilistului de lux

Oriona Robb, o stilistă cu peste 20 de ani de experiență în industria modei, a analizat ținuta prințesei. V-ați gândit vreodată cum o pereche de pantofi poate schimba totul? Ei bine, hai să vedem ce spune expertul.

„Ținuta Prințesei Charlene este un exemplu puternic al abordării sale caracteristice asupra croielii moderne, iar pantofii Louis Vuitton joacă un rol cheie în rafinarea acesteia. Ținuta se bazează pe linii ascuțite, structurate, dar tocul elegant și ascuțit introduce exact suficientă feminitate pentru a îndulci efectul general”, a explicat Robb.

„Este un echilibru foarte deliberat.”

Stilista a continuat analiza, subliniind rolul precis al încălțămintei. „Ceea ce face acești pantofi deosebit de eficienți este precizia lor. Vârful curat, alungit și tocul subțire creează o linie fluidă de-a lungul piciorului, ceea ce este deosebit de important atunci când sunt asortați cu pantaloni scurtați sau croiți. În loc să atragă atenția, ei îmbunătățesc silueta în mod discret, ceea ce ar trebui să facă un styling bun la acest nivel.” Pe bune, detaliile contează.

Iar la final, Oriona Robb a adăugat: „Există, si, un sentiment de disciplină în alegere. Charlene nu folosește încălțămintea pentru a face o declarație; o folosește pentru a consolida forma ținutei.”

Apariție spectaculoasă la Balul Trandafirilor

Evenimentul de la Grădina Exotică a avut loc la scurt timp după o altă apariție de neuitat a Prințesei Charlene. Pe 21 martie, la Balul Trandafirilor din Monaco, ea a purtat o rochie argintie, asimetrică, semnată tot de Elie Saab. Creația spectaculoasă, cu detalii de capă și paiete pe corset, a transformat-o într-o adevărată zeiță galactică în Salle des Étoiles. Look-ul a fost completat de cercei cu diamante și un clutch strălucitor.