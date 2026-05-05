Prințesa Charlene de Monaco ne-a obișnuit ani la rând cu tunsorile ei pixie, extrem de scurte. Numai că recenta ei apariție publică a lăsat pe toată lumea fără cuvinte, afișând o transformare de look absolut spectaculoasă.

O schimbare de stil neasteptata

Să fim serioși, nu e deloc ușor să treci de la părul foarte scurt la o lungime medie fără să te lovești de acele etape ciudate de creștere a firului de păr. Dar soția Prințului Albert (care a împlinit 68 de ani) ne demonstrează că se poate face cu o grație desăvârșită. Prezentă la Monaco Sevens Tournament, un eveniment sportiv desfășurat pe stadionul Prince Héréditaire Jacques din Beausoleil, Charlene, în vârstă de 48 de ani, a atras toate privirile din tribune.

Părul ei a suferit o transformare majoră, oferindu-i un look complet nou pentru 2026.

Fosta înotătoare a început să își lase părul să crească încă din 2025, iar acum a ajuns la cea mai mare lungime pe care a purtat-o din 2019 încoace, când a adoptat ultima dată un bob elegant. Pletele ei blonde și mătăsoase au fost coafate în onduleuri elegante, cu o cărare pe o parte care i-a încadrat fața superb. Practic, a afișat cel mai creț bob de până acum.

Secretul din spatele noului look

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc femeile din familiile regale să aibă mereu volumul acela perfect, indiferent de vreme? Ei bine, într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm exact ce se ascunde în spatele acestei coafuri relaxate. Suzie McGill, un hairstylist premiat cu peste 30 de ani de experiență în industria părului, a analizat noua alegere a prințesei.

„Bobul ondulat al Prințesei Charlene a arătat fantastic, este relaxat, elegant și foarte măgulitor! Stilurile până la umeri ca acestea sunt o alegere excelentă pentru femeile de peste 40 de ani, deoarece oferă iluzia unui păr mai des și mai sănătos”, explică experta.

„Mai mult, aceste stiluri necesită puțină întreținere, sunt distractive și extrem de versatile pentru o varietate de ocazii diferite. Onduleurile sunt grozave pentru a masca orice rărire a părului, făcându-l să pară mai des.”

Cum poti obtine si tu acest rezultat

Dacă vrei să încerci și tu aceste onduleuri moi (și pe bune, cine nu și-ar dori un aer atât de fresh?), secretul stă în pregătirea corectă. Pentru a crea un aspect modern și plin de viață, McGill recomandă folosirea unei spume lejere care să ofere atât fixare, cât și volum la rădăcină. Trucul ei principal pentru a evita unirea buclelor este să alternezi direcția în care le ondulezi pe parcursul coafării. Așa obții acel volum natural și un model de onduleuri perfect estompate.

Iar coafura chic a completat perfect ținuta aleasă pentru ziua meciului. Contul de Instagram Royal Fashion Police a identificat rapid piesele purtate de prințesă. Ea a ales o supracămașă din piele întoarsă modelul „Fresia” de la brandul Max Mara, într-o nuanță discretă de camel. A combinat-o destul de simplu, cu un tricou alb și blugi. Numai că piesa de rezistență a fost reprezentată de încălțăminte. Mai exact, a optat pentru o pereche de pantofi sport „Bouncing Sneakers” semnați de Hermès, care costă 890 de lire sterline.

Și pentru că noul păr mai lung îi permite acum o multitudine de stiluri inedite, Charlene a profitat din plin de acest avantaj. La începutul lunii, în timpul finalei masculine din ziua a opta a turneului Rolex Monte-Carlo Masters, și-a prins șuvițele într-un coc de balerină lăsat pe spate. A păstrat volumul la rădăcină pentru un plus de farmec, în timp ce o singură șuviță a fost lăsată liberă în față și ondulată într-o formă perfectă pentru a-i pune în valoare structura osoasă a feței.