Luni pe 4 mai covorul roșu de la Met Gala 2026 a fost scena unei apariții complet neobișnuite. Rapperul portorican Bad Bunny, în vârstă de doar 32 de ani, a apărut la cel mai mare eveniment de modă al anului deghizat într-un bătrân cu părul alb.

O decizie complet neasteptata

Tema din acest an a fost „Moda este artă”. S-a inspirat direct din cea mai nouă expoziție a muzeului, care explorează corpul uman prin patru lentile distincte. Mai exact, vizitatorii pot vedea reprezentări pentru „corpul gol”, „corpul clasic”, „corpul însărcinat” și „corpul care îmbătrânește”. Iar Benito Ocasio, pe numele său real, a ales ultima variantă.

A pășit în fața fotografilor purtând un machiaj complex de îmbătrânire și păr complet alb.

Să fim serioase, de câte ori vezi o vedetă tânără care alege de bunăvoie să își adauge riduri adânci la un eveniment unde toată lumea caută perfecțiunea? Pe lângă bastonul asortat, artistul a purtat un costum negru cu o fundă supradimensionată la gât. Aceasta din urmă este o trimitere directă la rochia „Bustle” creată de designerul Charles James în 1947, piesă aflată în colecția permanentă a muzeului. Costumul în sine a fost desenat chiar de rapper, într-o colaborare inedită cu brandul Zara.

Reactia fanilor pe internet

Fanii au înțeles imediat mesajul ascuns. Așa cum relata o analiză publicată recent de Independent, internauții au lăudat curajul starului. Un admirator a scris pe rețeaua X un mesaj foarte clar. „Bad Bunny face în mod clar referire la «CORPUL CARE ÎMBĂTRÂNEȘTE», care este unul dintre tipurile de corp reprezentate în interiorul expoziției Institutului de Costume din acest an, care este despre diferite tipuri de corp în artă”. Același utilizator a adăugat o critică la adresa organizatorilor. „Ceea ce nimeni nu înțelege, pentru că Met este groaznic la a face asta clar lol.”

Și alți fani au fost la fel de impresionați de abordarea sa. Un alt comentariu a subliniat fix latura creativă a momentului. „Deci Bad Bunny a sosit ca o versiune mai în vârstă a lui însuși. Aprob arta sa de performanță.”

Dar cine a stat în spatele acestei transformări spectaculoase? Machiajul protetic a fost realizat de Mike Marino, un artist recunoscut pentru munca sa la filme celebre precum Coming 2 America, The Batman și A Different Man. Expoziția descrie această temă ca „reflectând teama noastră de a fi nevoiți să ne confruntăm cu propria mortalitate”. Institutul notează că „industria modei orientată spre tinerețe” a ignorat în mod tradițional corpul îmbătrânit.

Ore intregi in cabina de machiaj

Întrebat de jurnaliștii de la Vogue cât a durat pregătirea, cântărețul a răspuns plin de umor. El a glumit spunând că i-au trebuit „exact 53 de ani” pentru a fi gata de gală.

„A durat puțin, dar a meritat. Sper că arată bine”, a explicat artistul de 32 de ani pe covorul roșu. El a ținut să explice și motivația din spatele ținutei (una destul de profundă, dacă mă întrebi pe mine). „Întotdeauna încerc să fac ceva diferit și această zi a Met este ziua perfectă pentru a explora și recrea și a te exprima într-un mod diferit, așa că asta fac în seara asta. Sunt bucuros să fiu aici cu tine și cu toată lumea de aici.”

Numai că evenimentul nu a fost lipsit de tensiuni. În timp ce vedete precum Nicole Kidman și Beyoncé au strălucit la gală, Zendaya și alți artiști au preferat să lipsească. Prezența fondatorului Amazon, Jeff Bezos, și a soției sale, Lauren Sanchez Bezos, în calitate de co-președinți onorifici și donatori principali a stârnit un val de nemulțumiri uriaș. Un grup de activiști a protestat chiar la fața locului, lăsând la locație aproape 300 de sticle cu urină falsă. Dincolo de scandalurile serii, Benito Ocasio traversează cea mai bună perioadă a carierei sale, devenind în aprilie, alături de Taylor Swift, unul dintre cei mai ascultați artiști din toate timpurile pe Spotify, după ce în februarie a făcut istorie la Super Bowl și a câștigat un Grammy pentru cel mai bun album al anului cu un material exclusiv în limba spaniolă.