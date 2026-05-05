Blake Lively, în vârstă de 38 de ani, a întors toate privirile la prima sa apariție la Met Gala din ultimii patru ani. Evenimentul a avut loc la doar câteva ore după ce a închis pe cale amiabilă o bătălie legală de proporții cu actorul Justin Baldoni. Până la urmă, nimic nu spune „am trecut peste” mai bine decât o apariție impecabilă pe covorul verde.

Un detaliu plin de emotie

Te-ai gândit vreodată cum poți purta o parte din familia ta la un eveniment cu mii de blitzuri? Actrița a ales o rochie de arhivă Atelier Versace din 2006, cu guler halter, un corset structurat și o fustă dramatică din tul în culori pastelate, completată de o trenă lungă. O adevărată „acuarelă de răsărit și apus”, exact cum a descris-o chiar ea.

Iar bijuteriile personalizate Lorraine Schwartz au completat perfect buclele ei lejere.

Numai că piesa de rezistență a fost geanta personalizată Judith Leiber. Aceasta a inclus lucrări de artă realizate de cei patru copii pe care îi are cu Ryan Reynolds: James (11 ani), Inez (nouă ani), Betty (șase ani) și Olin (trei ani).

„Încercam să găsim o piesă de artă faimoasă, iconică, pe care să o punem și să o facem să arate ca și cum ar fi fost într-o ramă. Și apoi am zis: «Ați vrea, de fapt, dacă tot o faceți la comandă, să îi faceți pe copiii mei?»”, a povestit actrița din Gossip Girl pentru Vogue.

E drept că emoțiile își spun cuvântul chiar și la Hollywood.

„Copiii mei au pictat fiecare câte un tablou în acuarelă. Fiecare dintre cei patru copii ai mei a făcut asta, așa că îi am cu mine, pentru că și eu sunt timidă, așa că îmi place pur și simplu să am copiii cu mine. Nu-i așa că e special?”, a adăugat ea. Ba chiar a glumit pe seama ținutei sale voluminoase: „Probabil că i-aș fi putut face să încapă sub rochia mea, ca să fiu sinceră. Ar fi trebuit să îi furișez acolo dedesubt”.

O traditie pastrata cu sfintenie

Ultima ei prezență la noaptea modei fusese în 2022. Atunci a fost co-președinte alături de Ryan Reynolds, Lin-Manuel Miranda și Regina King, pentru tema An Anthology of Fashion. Și știi deja că ținutele ei se asortează mereu perfect cu nuanța covorului din anul respectiv.

Așa cum amintește un material detaliat publicat recent de Hellomagazine, actrița a transformat această coincidență într-o adevărată semnătură personală.

„Asta a devenit o chestie. Am făcut o postare pe Instagram în care am spus: «Când covorul se asortează cu Blake, în loc de draperii»”, declara ea în 2022. „A fost pur și simplu o chestie nebunească în fiecare an în care mă asortez cu covorul. Anul acesta chiar sunt gazdă și m-am dus la Anna [Wintour] înainte și i-am spus: «Anna, este multă presiune. Chiar trebuie să mă asortez cu covorul anul acesta pentru că am creat un precedent».”

Pacea dupa o furtuna mediatica

Dincolo de sclipici și modă, viața reală vine cu provocări (uneori deloc ușoare). Sosirea lui Blake la Muzeul Met s-a întâmplat la scurt timp după ce a ajuns la o înțelegere cu Justin Baldoni, colegul ei din It Ends With Us.

Cei doi erau blocați într-o luptă legală destul de urâtă încă din decembrie 2024. Blake susținea că Justin a început o campanie de denigrare împotriva ei după terminarea filmărilor. Dar stai puțin, că lucrurile nu s-au oprit aici. Justin și echipa lui au depus un contraproces, acuzându-i de defăimare pe Blake și pe soțul ei, Ryan.

Avocații lor au lansat o declarație comună luni, anunțând că au ajuns la o înțelegere cu două săptămâni înainte ca procesul să ajungă în instanță.

„Produsul final, filmul It Ends With Us, este o sursă de mândrie pentru noi toți cei care am lucrat pentru a-l aduce la viață”, se arată în comunicat. „Creșterea gradului de conștientizare și obținerea unui impact mare în viețile supraviețuitorilor violenței domestice, și ale tuturor supraviețuitorilor, este un obiectiv pe care îl susținem.”

Cifrele și procesele trec, însă relațiile profesionale lasă urme. Declarația a continuat pe un ton diplomat: „Recunoaștem că procesul a prezentat provocări și recunoaștem că preocupările ridicate de doamna Lively meritau să fie ascultate. Rămânem ferm angajați pentru locuri de muncă fără nereguli și medii neproductive. Speranța noastră sinceră este că acest lucru aduce o încheiere și permite tuturor celor implicați să meargă înainte în mod constructiv și în pace, inclusiv un mediu online respectuos.”

Uneori, cea mai bună ieșire dintr-un conflict este să îți pui rochia preferată, să iei cu tine o bucățică din cei dragi și să pășești cu încredere mai departe.