Romeo Beckham a pășit pentru prima dată pe treptele faimosului muzeu newyorkez la ediția Met Gala 2026, purtând o ținută Burberry personalizată. La doar 23 de ani, fostul fotbalist devenit o forță în ascensiune în industria modei a înlocuit cu succes absența părinților săi de la acest eveniment exclusivist.

O seară plină de emoție și ritualuri personale

Te-ai gândit vreodată la ce se uită celebritățile înainte de a ieși în lumina reflectoarelor? Ei bine, ritualul lui Romeo este destul de neașteptat pentru un eveniment de o asemenea anvergură. Tânărul a mărturisit deschis emoțiile debutului său pe covorul roșu. „Primul meu Met este un moment special pentru mine, așa că voi absorbi totul și voi aprecia fiecare detaliu”, a declarat el.

Obiceiurile lui de pregătire sunt surprinzător de relaxate.

„Voi avea mereu rezumate de la meciurile de fotbal pornite în timp ce mă pregătesc, apoi trec pe muzică pentru a da tonul serii.” E drept că o astfel de abordare te ajută să rămâi ancorată în realitate și să îți păstrezi calmul, chiar și când urmează să fii fotografiată de sute de camere din toate unghiurile posibile.

Inspirație și curajul de a fi diferit

Deși gala în sine este un teritoriu complet nou pentru el, spectacolul modei îi este deja extrem de familiar. Așa cum am aflat dintr-un reportaj exclusiv de la fața locului publicat de Vogue, tânărul a devenit o prezență constantă la săptămânile modei în ultimele 18 luni. Totul a început cu acel debut aproape clandestin pe podiumul Balenciaga pentru colecția de primăvară/vară 2025. Acolo a defilat purtând ochelari de soare care îi ascundeau complet fața, o mișcare tipică sub direcția creativă a lui Demna. Apoi l-am văzut strălucind într-o vestă din plasă metalică la prezentarea Versace toamnă/iarnă 2025. Nu s-a oprit aici, bifând și o serie de look-uri pline de piele la show-ul H&M de la London Fashion Week. Iar prezența sa pe podiumurile Willy Chavarria și Burberry pentru colecțiile toamnă/iarnă 2026 i-au consolidat definitiv statutul.

„Întotdeauna mi-a plăcut să văd cum interpretează oamenii codurile vestimentare, este incredibil cât de variat și individual poate fi fiecare look”, explică el fascinat de libertatea de exprimare din modă.

Iar preferințele lui ne arată exact genul de estetică pe care o caută în mod natural. Romeo recunoaște că este atras de „look-uri mai discrete, care totuși se simt puternice”. Printre ținutele sale favorite din anii trecuți se numără costumul evazat purtat de Pharrell Williams în 2025. „Întotdeauna am iubit pantalonii evazați”, punctează el cu entuziasm. Dar nu a uitat nici de ținuta lui A$AP Rocky din 2023, care a purtat un kilt peste denim. Reacția lui la acel look atipic? „Asta a fost demențial”.

Detaliile care fac diferența în fața aparatelor foto

Numai că ținuta aleasă pentru seara cea mare a depășit orice așteptare. Romeo a urcat treptele celebrului muzeu alături de Rosie Huntington-Whiteley, purtând un costum negru din lână grain-de-poudre sub umbrela brandului Burberry. „Se simte foarte studiat și personal”, mărturisește el despre alegerea făcută. Procesul creativ (povestit chiar de el cu multă pasiune) este de-a dreptul surprinzator.

„Mereu am tendința să aleg costume la două rânduri de nasturi, așa că Daniel [Lee] a luat unul Burberry din propria mea garderobă ca punct de plecare și l-a transformat în ceva personalizat, cu detalii din piele pentru a-l face să se simtă modern și special.”

Reverele ascuțite din piele plongé, asortate perfect cu o cămașă neagră din același material, o cravată și o eșarfă brodată, au adus un omagiu discret. Tema serii a fost „Fashion Is Art”, iar ținuta a făcut trimitere directă la controversatul fotograf Robert Mapplethorpe, celebru pentru documentarea scenei underground de fetiș și BDSM din New York. „Imaginile sale au avut o influență atât de puternică atât în artă, cât și în modă, poți vedea asta reflectat aici.” Cum descrie Romeo rezultatul final al acestei colaborări? „Un look super-șlefuit, pe care îl ador.”

O poveste de familie care se închide perfect

Să fim serioși, pe bune acum, presiunea numelui pe care îl poartă nu este deloc mică pentru un tânăr aflat la început de drum. Părinții săi, faimoșii David și Victoria Beckham, au participat ultima dată la Met Gala în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014. Atunci, celebrul cuplu a afișat ținute impecabile de un alb optic, respectând cu strictețe tema „Charles James: Beyond Fashion”. Absența lor de la ediția din acest an a lăsat loc liber pentru o nouă generație.

Dar prezența lui alături de echipa Burberry este o închidere de cerc extrem de emoționantă. Poate îți amintești că debutul său în modeling a avut loc la doar 12 ani, în campania Burberry primăvară/vară 2013, unde a pozat alături de Cara Delevingne și Edie Campbell. Ulterior, a apărut și în reclamele de Crăciun ale brandului din 2014 și 2015.

„Am amintiri atât de puternice de la acel prim job”, își amintește el cu o doză vizibilă de nostalgie. „Deci să fiu aici, la prima mea Met Gala, cu Burberry, și reprezentând un brand britanic, face totul cu atât mai plin de sens.”