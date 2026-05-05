Cu doar câteva ore înainte de a păși pe celebrele trepte ale Metropolitan Museum, Isha Ambani stătea nemișcată în timp ce se făceau ultimele ajustări la un sari din mătase pictat manual și țesut cu aur veritabil. A fost o apariție care a tăiat respirația la Met Gala 2026, onorând curajos tema serii, „Costume Art”.

Magia de a purta o mostenire

Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat o piesă vestimentară care sfidează timpul? Pentru prima ei apariție în sari pe covorul de la Met, Isha a ales o creație Gaurav Gupta Couture. „Purtarea unui sari pe treptele de la Met pentru prima dată, în special această piesă țesută manual, mă umple de o mândrie imensă,” a declarat ea. „Mă simt ca și cum aș purta o bucată din moștenirea Indiei pe o scenă globală iconică.”

Iar lucrurile nu se opresc aici. Tânăra a continuat cu o convingere pe care o înțelegem perfect. „Nu există niciun articol de îmbrăcăminte care să merite mai mult acel spațiu decât sari-ul,” a adăugat ea. „Este atemporal, inerent elegant și, în ciuda tradiției sale adânc înrădăcinate, continuă să se simtă la nesfârșit de relevant în lumea modernă.”

Să fim serioși, nu e deloc ușor să aduci o piesă profund tradițională într-un context atât de avangardist. Dar alegerea a fost unanimă încă de la început între ea, designerul Gaurav Gupta și stilista Anaita Shroff Adajania. „Aici am vrut să ne întoarcem și să sărbătorim unul dintre cele mai vechi costume vii din lume, care a supraviețuit nu doar secolelor, ci mileniilor,” a explicat Gupta din atelierul său din Delhi.

Isha a știut exact de ce l-a ales pe el. „Munca sa există la intersecția dintre sculptură și fluiditate,” a spus ea. „Are un mod cu adevărat unic de a reimagina forma în timp ce onorează încă esența.”

Cifre care te lasa fara cuvinte

Așa cum a relatat Wwd într-un reportaj exclusiv, materialul a fost țesut manual cu aur veritabil de artizanii colectivului Swadesh.

Numai că adevărata muncă titanică abia de la acest punct începe. Maestrul în arta Pichwai, Trilok Soni (câștigător al unui Premiu Național), alături de echipa sa, a zburat special la atelierul lui Gupta. Acolo au petrecut peste 150 de ore pictând manual sari-ul cu motive inspirate de picturile murale din peșterile Ajanta, unele dintre cele mai vechi reprezentări înregistrate ale acestei piese. Apoi, broderii au adăugat straturi de zardozi, aari și dabka cu fir de aur, bobine de metal, paiete și cristale. Chiar și un specialist tradițional în draparea sari-ului a fost adus pentru covorul roșu.

„Nu a fost vorba despre reinventarea sari-ului,” a subliniat Isha, „ci despre onorarea lui, permițând formei sale, măiestriei și puterii inerente să vorbească de la sine.”

Bluza, construită pe tul și căptușită cu brocart, a fost realizată manual la reședința Ambani. Acolo, broderii au lucrat cot la cot cu bijutierii familiei pentru a demonta piese de moștenire și a le fixa direct pe corset. Vorbim despre peste 1.000 de pietre care totalizează peste 1.800 de carate. S-au folosit diamante tăiate în stil vechi, polki, kundan, smaralde și perle din arhiva familiei. În centru tronează un sarpech istoric din colecția Nizam, decorat cu diamante și picături de mărgele de smarald antic în stil meenakari.

A fost nevoie de 40 de artizani care au lucrat la bluză timp de peste 500 de ore.

Pentru întregul look, peste 25 de meșteșugari au acumulat mai bine de 1.200 de ore de muncă. „În India, podoaba în sine a fost întotdeauna ridicată la rang de artă,” a menționat Gupta, amintind de cele 16 etape pe care femeile le urmează în mod tradițional pentru a se pregăti. „Am vrut să sărbătorim și acea formă de artă.”

La rândul ei, Isha a punctat esențialul dincolo de valoarea materială: „Mai mult decât orice piatră singulară, acel sentiment de continuitate și moștenire este cel care mi se pare cel mai plin de sens,”.

O lectie de autenticitate feminina

Pentru a aduce „acea dramă pentru scena Met”, Gupta a creat un al doilea sari din mătase Banarasi, sculptat cu rășină, transformat într-o pelerină ca un halou care încadrează gâtul și curge alături de pallu (eșarfa lungă a sari-ului).

Stilista Anaita Shroff Adajania a rezumat perfect provocarea. „Să lucrez atât cu Isha, cât și cu Gaurav este întotdeauna o asemenea plăcere. Acest look a marcat prima dată când Isha a purtat un sari tradițional la Met și pentru Gaurav o îndepărtare de limbajul său obișnuit de couture,”. Look-ul a fost întregit de o sculptură de păr inspirată de iasomie (mogra gajra), realizată de artistul Sourab Gupta, și de o geantă sub formă de mango creată de sculptorul Subodh Gupta.

Și tocmai aici regăsim o conexiune profundă cu noi înșine. Când vedem o femeie care își poartă tradiția cu atâta mândrie pe o scenă globală, nu putem să nu ne gândim la felul în care româncele au reînceput să poarte ia tradițională, integrând-o curajos în ținute moderne, la birou sau la evenimente de gală, transformând o moștenire din lada de zestre a bunicii într-un manifest viu de identitate.

„Sper ca femeile din întreaga Indie și din întreaga lume să vadă acest lucru ca pe o reamintire a puterii și frumuseții tradițiilor noastre,” a conchis Isha, „și să simtă un sentiment de mândrie față de modul în care acestea continuă să evolueze și să rezoneze la nivel mondial.” O declarație asumată, pe bune, a unei femei care alege să își scrie propriile reguli.