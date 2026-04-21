Gardroba Reginei Elisabeta a II-a nu a fost niciodată considerată avangardistă. A reușit însă ceva mult mai durabil: continuitatea. Ansamblurile sale meticulos curatoriate, de la pălărie la pantofi, inclusiv culorile sale preferate, au fost modelate de patru londonezi care au jucat un rol cheie în crearea imaginii sale publice timpurii.

O icoană a stilului încă din adolescență

Încă de la primele sale apariții publice din anii ’30, alegerile vestimentare ale Elisabetei a II-a s-au confruntat cu o atenție mediatică necruțătoare. Ca tânără prințesă, a ajuns pe prima pagină a ziarelor purtând ciorapi „de adult” și o brățară cu diamante primită cadou la împlinirea vârstei de 13 ani. V-ați fi gândit că o pereche de ciorapi putea stârni atâta vâlvă?

La încoronarea mamei sale în 1937, ea și sora sa, Prințesa Margaret, au captivat publicul în rochii elegante de dantelă. Spre sfârșitul anilor ’40, Elisabeta a început să adopte stiluri contemporane, inclusiv celebrul „New Look” al lui Christian Dior, numai că, până la urmă, a ales să susțină cu tărie designerii britanici.

Designerii britanici, o alegere conștientă

Momentele cheie din viața sa au subliniat această direcție. Ansamblul auriu-miere de la logodnă și rochia de mireasă, ambele create de creatorul de modă londonez Norman Hartnell, au fost evenimente majore, rochia ajungând chiar pe coperta unei publicații de profil în 1948.

Iar ascensiunea sa la tron în 1952 a adus o atenție și mai mare asupra garderobei sale, descrisă adesea drept „ținute inteligente”. Aceste alegeri rafinate au ridicat designul britanic și pe creatorii Reginei la un nivel de proeminență internațională, stabilind un standard de durată pentru moda regală.

O decizie cu impact global.

Chiar și țesăturile complexe ale rochiei sale de la încoronarea din 1953 au fost trimise într-un turneu prin SUA, simbolizând măiestria britanică pentru un public curios. Vizitele sale de stat în SUA și Canada din 1957, precum și cele din 1974 și 1984, au demonstrat cum garderoba sa servea ca o extensie a îndatoririlor regale, aducându-i un loc pe lista celor mai bine îmbrăcate celebrități în 1958.

Cei patru piloni ai garderobei regale

Într-un articol din 1957, intitulat „Ei au creat garderoba regală”, erau evidențiate contribuțiile celor patru creatori de bază. Hai să vedem, cine erau.

Norman Hartnell, un favorit constant, a jucat un rol esențial în tranziția Elisabetei a II-a de la nuanțele delicate de „roz pal și albastru prăfuit” din tinerețe la sofisticarea regală care i-a definit domnia. Hardy Amies, un alt pilon, a început să creeze pentru ea în 1951, pe când era încă Prințesa Elisabeta. Croitor pe Savile Row, Amies a redefinit cu măiestrie ținutele de zi și de seară ale Reginei până la începutul anilor 2000.

Cizmarul ei de încredere, Edward Rayne, a câștigat faima pentru încălțămintea confortabilă care a devenit un element de bază al garderobei sale. Iar Kate Day, modista din Mayfair, cunoscută drept „pălărierul Reginei”, a fost recunoscută pentru designul pălăriilor iconice, inclusiv a celor mai excentrice (sau kitsch, am putea spune) purtate în timpul turneului nord-american din 1957.

Recunoaștere oficială și o moștenire de neegalat

Și pentru contribuțiile lor, recunoașterea nu a întârziat să apară. Hartnell, Amies și Rayne au fost ulterior înnobilați de Regina Elisabeta a II-a pentru impactul lor important asupra modei regale și pentru contribuția la ascensiunea Londrei ca un centru internațional al modei.

Kate Day a fost singura modistă care a primit un mandat regal în primii ani ai domniei reginei. Pentru fiecare dintre acești designeri, menținerea stilului iconic al reginei în prim-plan a făcut ca moștenirile lor să fie inseparabile de eleganța regală.

De-a lungul celor 70 de ani de domnie, de la încoronarea din 1953 până la ultimele sale apariții, garderoba Reginei Elisabeta a II-a a reflectat rolul său de monarh, fiind în același timp un pionier în definirea stilului regal. Alegerile sale vestimentare deliberate au servit drept punte între tradiție și modernitate, transformând-o într-o neașteptată, dar durabilă, icoană a stilului.