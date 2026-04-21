Kate Middleton, Prințesa de Wales, a adus un omagiu emoționant Reginei Elisabeta a II-a la recepția organizată la Palatul Buckingham cu ocazia a ceea ce ar fi fost a 100-a aniversare a regretatei suverane. Pentru acest eveniment special, Prințesa a ales să poarte bijuterii cu o încărcătură simbolică deosebită, piese care au aparținut bunicii soțului ei, care a încetat din viață în 2022.

Colierul din ultimul portret al Reginei

Piesa centrală a fost un colier cu trei șiraguri de perle, care a aparținut Reginei Elisabeta. Deși suverana deținea multe coliere similare, se crede că acesta este exact cel purtat în ultimul său portret oficial, realizat de fotograful Ranald Mackechnie.

Iar aceasta nu este prima dată când Kate poartă acest colier. L-a mai afișat și la câteva zile după moartea Reginei în 2022, un gest care subliniază continuitatea și respectul.

Cerceii, un cadou de nuntă din 1947

Dar colierul nu a fost singura bijuterie sentimentală aleasă de Prințesa de Wales.

Ea a purtat și o pereche de cercei cu perle Bahrain, care au aparținut tot Reginei Elisabeta. Aceștia i-au fost dăruiți suveranei în 1947, cu ocazia nunții sale, de către Hakimul Bahrainului. Ulterior, Regina i-a purtat la nenumărate angajamente regale de-a lungul anilor. V-ați fi gândit că o simplă bijuterie poate spune o poveste atât de complexă?

O ținută elegantă și invitați de rang înalt

Pentru a completa aceste bijuterii de familie, Kate Middleton a optat pentru o rochie lavandă cu mâneci trei sferturi, semnată Emilia Wickstead (una dintre casele de modă pe care le poartă cel mai des, alături de Catherine Walker). Până la urmă, alegerile ei vestimentare nu sunt niciodată întâmplătoare.

Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de pantofi clasici de la Ralph Lauren.

La recepția de la Palatul Buckingham au fost prezenți și alți membri ai familiei regale, precum Regele Charles, Regina Camilla, Prințesa Anne și Prințul Edward.

Mesajul public al Prinților de Wales

Dincolo de prezența fizică, Prințul și Prințesa de Wales au publicat și un omagiu special pe rețelele de socializare, distribuind o selecție de imagini cu regretata suverană. Mesajul care a însoțit fotografiile a fost: „Ne amintim de Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a la 100 de ani de la nașterea sa. O sursă de inspirație pentru generații printr-o viață dedicată datoriei”.