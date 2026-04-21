Kate Middleton a adus un omagiu emoționant Reginei Elisabeta a II-a la recepția de la Palatul Buckingham, organizată pentru a marca ceea ce ar fi fost a 100-a aniversare a regretatei suverane. Alături de alți membri proeminenți ai familiei regale britanice, Prințesa de Wales a ales o ținută în tonuri primăvăratice, completată de bijuterii cu o valoare sentimentală uriașă.

O ținută primăvăratică semnată Emilia Wickstead

Prințesa de Wales a purtat o rochie midi de culoare lila, cu mâneci trei sferturi, o creație a designerului londonez Emilia Wickstead. Look-ul a fost simplu, dar elegant, cu o croială simplificată și un decolteu rotunjit. Iar silueta sa includea un corset mulat, o talie bine definită și o fustă fluidă, care adăuga un plus de mișcare ținutei.

Pentru a completa ansamblul, Middleton a adăugat o pereche de pantofi Ralph Lauren într-o nuanță de auriu discret, accentuând schema cromatică de primăvară.

Recomandari Kate Middleton onorează Nigeria într-un palton de designer britanico-nigerian

Bijuteriile Reginei, un omagiu tăcut

Dar piesa de rezistență nu a fost rochia. Hai să fim serioși, toată lumea s-a uitat la bijuterii. În locul unor piese de designer, Kate a optat pentru accesorii cu o încărcătură emoțională profundă, care au aparținut chiar Reginei Elisabeta a II-a.

A purtat atât un colier de perle cu trei șiraguri, cât și faimoșii cercei cu perle Bahrain. Ambele piese au completat perfect stilul vestimentar și au adăugat o notă nostalgică, un element des întâlnit în aparițiile Prințesei de Wales de-a lungul anilor.

Istoria cerceilor Bahrain

V-ați întrebat vreodată ce poveste au aceste bijuterii? Ei bine, cerceii cu perle Bahrain au fost un cadou pe care regretata suverană l-a primit în 1947, la căsătoria sa cu Prințul Philip. Regina Elisabeta a II-a i-a purtat în mod regulat la evenimente regale speciale, în special în primii ani ai domniei sale.

Recomandari Misterul articolului despre Kate Middleton care a dispărut fără urmă

Un gest plin de nostalgie.

Numai că de câțiva ani, au devenit o parte integrantă a colecției purtate de Prințesa de Wales. Kate a mai fost văzută cu acești cercei la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a din 2022, dar și la serviciile de Ziua Comemorării Holocaustului (o dovadă a importanței lor simbolice). Practic, au devenit o piesă de bază în rotația bijuteriilor sale.

Un nou memorial pentru suverană

Recepția de la palat a coincis cu un alt moment important dedicat memoriei reginei. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au vizionat în premieră schițele unui nou memorial dedicat regretatei suverane, care urmează să fie amplasat în Londra.