Kate Middleton a adus un omagiu emoționant Reginei Elisabeta a II-a la recepția de la Palatul Buckingham, organizată pentru a marca ceea ce ar fi fost a 100-a aniversare a regretatei suverane. Alături de alți membri proeminenți ai familiei regale britanice, Prințesa de Wales a ales o ținută în tonuri primăvăratice, completată de bijuterii cu o valoare sentimentală uriașă.

O ținută primăvăratică semnată Emilia Wickstead

Prințesa de Wales a purtat o rochie midi de culoare lila, cu mâneci trei sferturi, o creație a designerului londonez Emilia Wickstead. Look-ul a fost simplu, dar elegant, cu o croială simplificată și un decolteu rotunjit. Iar silueta sa includea un corset mulat, o talie bine definită și o fustă fluidă, care adăuga un plus de mișcare ținutei.

Pentru a completa ansamblul, Middleton a adăugat o pereche de pantofi Ralph Lauren într-o nuanță de auriu discret, accentuând schema cromatică de primăvară.

Kate Middleton onorează Nigeria într-un palton de designer britanico-nigerian
RecomandariKate Middleton onorează Nigeria într-un palton de designer britanico-nigerian

Bijuteriile Reginei, un omagiu tăcut

Dar piesa de rezistență nu a fost rochia. Hai să fim serioși, toată lumea s-a uitat la bijuterii. În locul unor piese de designer, Kate a optat pentru accesorii cu o încărcătură emoțională profundă, care au aparținut chiar Reginei Elisabeta a II-a.

A purtat atât un colier de perle cu trei șiraguri, cât și faimoșii cercei cu perle Bahrain. Ambele piese au completat perfect stilul vestimentar și au adăugat o notă nostalgică, un element des întâlnit în aparițiile Prințesei de Wales de-a lungul anilor.

Istoria cerceilor Bahrain

V-ați întrebat vreodată ce poveste au aceste bijuterii? Ei bine, cerceii cu perle Bahrain au fost un cadou pe care regretata suverană l-a primit în 1947, la căsătoria sa cu Prințul Philip. Regina Elisabeta a II-a i-a purtat în mod regulat la evenimente regale speciale, în special în primii ani ai domniei sale.

Misterul articolului despre Kate Middleton care a dispărut fără urmă
RecomandariMisterul articolului despre Kate Middleton care a dispărut fără urmă

Un gest plin de nostalgie.

Numai că de câțiva ani, au devenit o parte integrantă a colecției purtate de Prințesa de Wales. Kate a mai fost văzută cu acești cercei la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a din 2022, dar și la serviciile de Ziua Comemorării Holocaustului (o dovadă a importanței lor simbolice). Practic, au devenit o piesă de bază în rotația bijuteriilor sale.

Un nou memorial pentru suverană

Recepția de la palat a coincis cu un alt moment important dedicat memoriei reginei. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au vizionat în premieră schițele unui nou memorial dedicat regretatei suverane, care urmează să fie amplasat în Londra.

Fotografiile cu Regina Elisabeta care ar fi putut ‘dărâma Monarhia
RecomandariFotografiile cu Regina Elisabeta care ar fi putut ‘dărâma Monarhia