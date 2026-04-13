Meghan Markle și Prințul Harry au participat vineri seara, 10 aprilie, la un eveniment privat Netflix organizat chiar la ei acasă, în Montecito, California. Ducesa de Sussex a atras toate privirile cu o rochie într-o nuanță de chartreuse, o culoare considerată pe cât de populară, pe atât de controversată în acest sezon.

O alegere vestimentară îndrăzneață

Meghan a optat pentru rochia „Gale” de la brandul californian Heidi Merrick, cunoscut pentru stilul său relaxat, specific coastei de vest. Rochia mătăsoasă, cu o fustă amplă, în trepte, și un corset ajustat, vine într-o nuanță vibrantă de chartreuse. Dar cum rămâne cu accesoriile? Ei bine, ducesa a completat ținuta cu o pereche de sandale pe care le-a mai purtat, modelul „Etana 50” de la Jimmy Choo, din piele de culoarea bronzului, și cu cercei cu diamante de la Brilliant Earth.

Culoarea în sine este un subiect de discuție.

Considerată una dintre culorile-vedetă ale primăverii, chartreuse este o nuanță electrică, vie, aproape acidulată, care a apărut pe podiumurile unor case de modă precum Balenciaga, Alaïa, Valentino și Tibi. Iar la prima vedere, poate părea intimidant de purtat. Numai că, pe Meghan, se poate observa cât de flatantă poate fi, de fapt, o astfel de alegere, mai ales când devine piesa centrală a întregului look.

Oaspeți de seamă la Montecito

Evenimentul a fost organizat pentru a celebra cel de-al doilea sezon al serialului *Beef*. Fotografiați alături de Prințul Harry, Meghan a pozat și cu Nicole Avant și Ted Sarandos (unul dintre directorii executivi ai Netflix). Lista invitaților a inclus și alte nume grele din showbiz.

Printre aceștia s-au numărat Katy Perry și partenerul ei Justin Trudeau, Carey Mulligan, Orlando Bloom și Oscar Isaac.

Proiecte noi, dar și eșecuri la Netflix

Apariția lor vine într-un moment în care cuplul Sussex lucrează la dezvoltarea unui nou serial dramatic. Proiectul, realizat prin compania lor, Archewell Productions, va avea ca temă lumea poloului. E drept că nu toate proiectele lor au avut succes.

Serialul lor anterior, *With Love, Meghan*, nu a fost reînnoit de Netflix pentru un al treilea sezon, o decizie intens mediatizată.

Noua direcție stilistică a ducesei

Stilul lui Meghan Markle a trecut printr-o transformare vizibilă în ultimul an, pe măsură ce a revenit treptat în atenția publicului. Ducesa pare să experimenteze cu look-uri mai pline de farmec, mai îndrăznețe. Hai să vedem, ce înseamnă asta mai exact?

Totul a început cu o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris anul trecut, unde și-a susținut prietenul, designerul Pierpaolo Piccioli, la debutul său pentru Balenciaga, purtând o capă albă dramatică. Mai târziu, la Gala Fifteen Percent, a pășit singură pe covorul roșu într-o rochie Harbison Studio cu o trenă spectaculoasă.

Alegerea acestei nuanțe vibrante și curajoase de chartreuse nu pare deloc o întâmplare. Se potrivește perfect cu noua estetică, mai directă și în continuă schimbare, pe care Meghan pare să o adopte chiar la timp pentru primăvară.