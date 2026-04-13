Meghan Markle a bifat o nouă apariție spectaculoasă, de data aceasta la un eveniment exclusivist Netflix din Montecito. Alături de Prințul Harry, Ducesa de Sussex a ales o rochie verde-aprins, o nuanță chartreuse, semnată de designerul californian Heidi Merrick, pentru evenimentul dedicat celui de-al doilea sezon al serialului „Beef”.

O rochie cu istorie

Modelul purtat de Meghan, denumit Gale Gown, nu este unul oarecare, ci o piesă reeditată special pentru a celebra 20 de ani de la înființarea brandului. O adevărată piesă de colecție. Realizată din viscoză fluidă, rochia are o siluetă clasică, cu o fustă amplă în trepte, un corset ajustat și un spate elegant, închis cu nasturi acoperiți. Și, pe bune, cum arată? V-ați fi gândit că un design de acum două decenii poate fi atât de actual? În prezent, rochia este complet epuizată pe site-ul oficial în nuanța chartreuse, dar mai poate fi găsită pe negru (noir) și o variațiune de portocaliu (flame).

Stilul „quiet luxury”

Iar alegerea nu este deloc întâmplătoare. De când Ducii de Sussex s-au retras din rolurile de membri seniori ai familiei regale britanice în 2020, garderoba lui Meghan a îmbrățișat tot mai mult stilul „quiet luxury” (lux discret) și brandurile din California.

Heidi Merrick este una dintre favoritele ei.

Nu de puține ori, creațiile designerului au apărut în public, inclusiv la Festivalul de Film Sundance din ianuarie și la un meci de polo la care a participat alături de Prințul Harry în aprilie 2024. Ținuta de la evenimentul Netflix a fost completată de o pereche de sandale-sabot de la Jimmy Choo.

Relația cu Netflix continuă

Prezența cuplului la evenimentul dedicat serialului „Beef” confirmă relația strânsă pe care o au cu gigantul de streaming. Și să nu uităm, Ducii de Sussex au fost protagoniștii propriului lor serial documentar, lansat în decembrie 2022, care a explorat relația lor și viața în cadrul familiei regale. Tot pe Netflix a fost lansat și serialul de lifestyle al lui Meghan, „With Love, Meghan”.

Ce se întâmplă cu brandul As Ever?

Serialul de lifestyle a servit, de altfel, drept rampă de lansare pentru brandul ei, As Ever. Prima colaborare a brandului (cu High Camp Supply) a fost lansată în luna martie. Numai că, după un an de parteneriat, Netflix a decis să se retragă în luna martie a acestui an, lăsând brandul As Ever să continue pe cont propriu.