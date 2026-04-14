Meghan Markle și-a reconfirmat stilul vestimentar consacrat în timpul vizitei de marți la Melbourne, unde a apărut alături de Prințul Harry. Ducesa a ales o pereche de pantofi stiletto bej de la Aquazzura, în valoare de 850 de dolari, pe care i-a asortat la o ținută verde-măsliniu, perfect coordonată cu cea a soțului ei.

Pantoful de 850 de dolari

Pentru vizita la Muzeul Național de Artă al Veteranilor din Australia (ANVAM), Meghan a optat pentru modelul Purist Pump 105. Brandul Aquazzura consideră acest model „un element esențial în garderobă”. Pantofii sunt fabricați în Italia din piele napa, într-o nuanță subtilă de nude, și au un design minimalist, cu un vârf ascuțit și un toc stiletto subțire de 105 mm, adică 4 inci.

Iar designul nu e deloc întâmplător. Linia superioară a pantofului urmărește o siluetă delicată care se continuă cu un decupaj adânc, expunând partea superioară a piciorului și creând un efect de alungire a gambei. Pe lângă bej, modelul care costă 850 de dolari este disponibil și pe roșu, negru, galben și albastru-acvatic.

O ținută perfect coordonată

Ducesa este cunoscută pentru alegerile sale vestimentare atente, iar această apariție nu a făcut excepție. Dar ce a purtat, mai exact, pe lângă pantofii care au atras atenția?

Meghan a asortat pantofii Aquazzura cu o fustă lungă din piele întoarsă de la St. Agni, de culoare verde-kaki. Ținuta a fost completată de o jachetă bomber tip cocon, din același material și de la aceeași marcă, și de un top fără mâneci pe gât, modelul Annie de la P. Johnson, într-o nuanță taupe.

Vizita la muzeul veteranilor

Ducele și Ducesa de Sussex au vizitat muzeul ANVAM pentru a vedea o expoziție a veteranilor. Acolo, cuplul a fost întâmpinat de Tanya Johnston, fondatoarea ANVAM, și a admirat lucrările de artă, inclusiv pe cele ale rezervistului Keith Ross.

O vizită cu o semnificație aparte.

Acest eveniment face parte dintr-un turneu de patru zile al cuplului în Australia, care include angajamente în Melbourne, Canberra și Sydney.

Fidelă stilului său

Nu-i de mirare că Meghan a ales acest tip de pantof. Ea optează frecvent pentru linii curate și stiluri minimaliste în culori neutre, de la o mână de designeri preferați, de la care se abate foarte rar. De altfel, nu este prima oară când poartă pantofii Purist (o apariție notabilă a avut loc la „The Drew Barrymore Show” în martie 2025).

Pana la urma, consecvența este o marcă a stilului său. Chiar la începutul săptămânii, pentru o vizită la Spitalul Regal de Copii din Melbourne, Meghan a revenit la o altă pereche favorită, pantofii Dioressence de la Dior, complet negri. Atunci i-a asortat cu o rochie fără mâneci modelul Priscilla de la Karen Gee, de culoare bleumarin.