Influencerița olandeză Jade Kops s-a stins din viață la doar 19 ani. Tânăra, urmărită de peste 450.000 de oameni pe Instagram, a pierdut lupta cu o formă extrem de rară de cancer, după ce fusese diagnosticată în urmă cu cinci ani.

Un diagnostic crunt la 14 ani

La doar 14 ani, viața lui Jade Kops a fost dată peste cap. Atunci a primit diagnosticul de rabdomiosarcom, o formă rară și agresivă de cancer care afectează de obicei copiii cu vârste sub 10 ani. În ciuda șocului, ea a transformat propria suferință într-o platformă de conștientizare a cancerului infantil, devenind o voce puternică pentru mii de tineri aflați în situații similare.

Anunțul familiei

Vestea tristă a fost confirmată chiar de familia Kops, printr-o postare în mediul online. Iar mesajul lor este pur și simplu sfâșietor, reflectând atât durerea pierderii, cât și mândria pentru curajul de care a dat dovadă fiica lor. „Profund îndurerați și incredibil de mândri de curajoasa noastră fiică și soră, dorim să vă anunțăm că Jade a decedat în această dimineață, la ora 5.50, în prezența noastră. Rămas-bunul și înmormântarea lui Jade vor avea loc în privat”.

Decesul a survenit pe 27 aprilie 2026.

Ultimele mesaje, o luptă până la capăt

Cu doar două săptămâni înainte de a se stinge, Jade a descris cu o sinceritate brutală chinurile prin care trecea din cauza unei „tumori enervante” din gât. V-ați întrebat vreodată cum arată ultimele zile ale unui luptător? Cuvintele ei oferă un răspuns dureros de real. „Simptomele se intensifică, iar în consecință, starea mea se degradează rapid. Lucruri care înainte erau ușoare acum necesită efort sau sunt complet imposibile. Zilele mi le petrec în pat, conectată la patru pompe de medicamente. În fiecare noapte îmi este teamă că nu mă voi mai trezi dimineața”.

Dar chiar și în aceste condiții, spiritul ei nu a cedat. Într-o altă postare, tânăra a personificat boala, adresându-i-se direct cu o rugăminte cutremurătoare. „Din cauza ta, sunt mai aproape de moarte în fiecare zi, dar nu vreau să plec încă. Vreau să mai rămân puțin aici. Să rămân puțin mai mult, să simt puțin mai mult și să fiu aproape de oamenii pe care îi iubesc puțin mai mult. Așa că, dacă nu pleci, dar rămâi… te rog încetinește. Dă-mi timp. Încă sunt fericită și nu sunt deloc pregătită să plec”.

Moștenirea lăsată în urmă

Dincolo de prezența sa online, care a inspirat sute de mii de tineri, Jade Kops a lăsat în urmă și o carte de succes, intitulată ”Voor Altijd Jong” (care se traduce „Pentru totdeauna tânăr”), unde și-a povestit experiențele.

E drept că înmormântarea va fi una privată, rezervată doar familiei și apropiaților. Numai că familia a anunțat că va organiza o adunare specială pe 1 mai, dedicată fanilor și tuturor celor care i-au urmărit povestea și au fost inspirați de curajul ei.