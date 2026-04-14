Creatoarea de conținut Ashly Robinson, cunoscută online ca Ashlee Jenae, a murit la doar 31 de ani. Tragedia s-a petrecut în timpul unei vacanțe în Zanzibar, Tanzania, vestea fiind confirmată de familia ei printr-o declarație publicată pe 12 aprilie.

Găsită inconștientă în vilă

Potrivit familiei, Ashly se afla în vacanță alături de logodnicul ei, Joe McCann, atunci când a fost descoperită fără suflare. „A fost găsită inconștientă în vila ei și transportată la un spital local, unde decesul i-a fost confirmat câteva ore mai târziu”, au transmis rudele influenceriței.

O neînțelegere și camere separate

Numai că, lucrurile par să fie mai complicate. Cum vine asta? Autoritățile locale au declarat pentru publicația Mwanachi că, în urma unei „neînțelegeri” între cei doi, conducerea hotelului ar fi decis să îi mute în camere separate. Poliția a afirmat că, în acest moment, nu intenționează să îl rețină pe McCann și că nu există suspiciuni de infracțiune în ceea ce îl privește.

Ultimele postări o arătau fericită

Iar ironia sorții este cutremurătoare.

Cu doar câteva zile înainte de deces, Ashly împărtășea pe Instagram imagini pline de viață din vacanța exotică. A hrănit animale locale, s-a bucurat de plajele din Zanzibar și chiar își sărbătorise împlinirea vârstei de 31 de ani cu un mesaj plin de optimism: „Capitolul 31 și sunt exact unde ar trebui să fiu!”. Ba chiar, tot în această călătorie, Ashly și Joe McCann se logodiseră în timpul unui safari, momentul fiind imortalizat într-un videoclip publicat pe 3 aprilie.

Familia, devastată de durere

Șocul și durerea au copleșit familia, care încearcă acum să înțeleagă ce s-a întâmplat. V-ați putea imagina un coșmar mai mare? „Într-un moment celebra dragostea și viața în stilul ei caracteristic, iar în următorul, nu mai era. Întrebările fără răspuns și distanța de casă au făcut această tragedie și mai copleșitoare pentru familia noastră”, au transmis aceștia. Rudele au confirmat că există o „investigație activă” în desfășurare și că lucrează îndeaproape cu autoritățile din Zanzibar (o procedură standard în astfel de cazuri).

Cu peste 88.000 de urmăritori pe Instagram, Ashly Robinson era cunoscută pentru conținutul ei de lifestyle, iar comunitatea online a reacționat cu mii de mesaje de condoleanțe. „Ashly a fost profund iubită. Era vibrantă, plină de viață și avea atât de multe înaintea ei. Suntem complet devastați și apreciem rugăciunile și compasiunea primite în timp ce trecem prin această pierdere de neimaginat”, a încheiat familia în comunicatul său.