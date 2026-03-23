Cardi B este mai ocupată ca niciodată. Artista se află în turneul ei, „Little Miss Drama”, vinde stadioane întregi și se pregătește să-și lanseze brandul de produse de păr, Grow-Good. Și totuși, găsește timp să ne ofere inspirația de beauty cu care ne-a obișnuit, de data aceasta cu o culoare de păr care a întors toate privirile.

Un curcubeu de roz și violet

Noul său look este un amestec ombré pe care l-am putea descrie doar ca o capodoperă magenta. Să fim serioși, peruca are o multitudine de tonuri de roz și mov, aproape cât să umpli o cutie de 96 de creioane colorate Crayola. Părul ei multi-tonal a pornit de la o bază blond platinat, care a trecut treptat la un roz pal, rece, apoi la un fucsia viu chiar în dreptul pomeților, amestecat cu un mov-violet.

Apoi, nuanțele mai închise au preluat controlul, cu șuvițe mov închis intercalate cu reflexe platinate, culminând cu o fuziune de magenta și merișor la vârfuri. avem de toate: baby pink, roz aprins, violet, mov închis și magenta. Iar întregul look se asortează perfect cu manichiura ei visinie.

Cine este în spatele transformării?

Ca de fiecare dată, în spatele acestei transformări spectaculoase se află hairstylist-ul ei de cursă lungă, Tokyo Stylez. El este cel care reușește să transpună în realitate viziunile cameleonice ale artistei.

Cardi B nu se teme să experimenteze.

Artista se joacă mereu cu diferite culori de păr, având o energie efervescentă care se vede atât pe scenă, cât și în afara ei. V-ați amintit de peruca ei lungă, verde-acvatic, din ianuarie? A fost un moment la fel de memorabil.

Mai mult decât o simplă culoare

Noul look nu este doar o altă schimbare de coafură (una reușită, e drept), ci se potrivește perfect cu personalitatea ei. Numai ca lucrurile stau puțin diferit de data asta. Se pare că tendințele în materie de culoare pentru anul 2026 vor aduce multă dramă în prim-plan.

Și cine ar putea fi mai potrivită să ne convingă să adăugăm câteva șuvițe roz și mov în părul nostru în această primăvară decât însăși „Little Miss Drama”?