Victoria Lungu, mama cunoscutei influencerițe Valerie Lungu, a fost rănită într-un grav accident de autocar petrecut săptămâna trecută. Tragedia, soldată cu un mort și 14 răniți, a avut loc între Galați și Vaslui, cu puțin timp înainte ca fiica sa să plece în competiția Asia Express.

Un mort și 14 răniți în autocarul răsturnat

Incidentul a avut loc în timp ce Victoria Lungu se deplasa din Republica Moldova spre România. Autocarul în care se aflau 44 de persoane s-a răsturnat, iar bilanțul a fost unul tragic. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 14 au fost rănite, printre care și mama lui Valerie Lungu, care a ajuns de urgență la spital.

„M-am trezit în spital cu plăgi la mână”

Șocul a fost imens pentru Victoria. „A trecut o săptămână de la accident. Autocarul cu care veneam a făcut accident. M-am trezit în spital cu plăgi la mână, lovitură la cap, tot corpul mă doare, dacă au căzut peste mine bagajele”, a povestit ea pentru Spynews. Durerea și confuzia au fost copleșitoare. V-ați gândit vreodată cum e să te trezești direct pe un pat de spital, fără să știi exact ce s-a întâmplat?

Recomandari Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express explică de ce nu se căsătoresc

A adăugat că a început să meargă abia de câteva zile. „Acum am început să merg, de câteva zile. Valerie a plecat și m-a rugat să merg la mine acasă, pentru că ea nu prea avea timp să aibă grijă de mine”.

E drept că, în ciuda loviturilor puternice la cap și coaste, investigațiile medicale (inclusiv ecografii) au arătat că nu a suferit nicio fractură. „Dacă merg pe picioare, deja încep să fiu bine. La cap a fost o tăietură, am făcut analizele, ecografii, tot. Nu am fracturi, de aceea Valerie nici nu a vrut să mă lase în spital, pentru că știa că nu va avea cine să vină acolo după mine să mă ia. M-a luat la București, am stat câteva zile, după m-a rugat să merg acasă”, a explicat Victoria Lungu.

Recuperare acasă, cu ajutorul unei vecine

Acum, mama influenceriței se recuperează la domiciliu.

Recomandari Paște la vedete cu prețuri de până la 678 de euro ce oferte au Halep și Hagi

Iar recuperarea nu e deloc ușoară, mai ales că este singură. „Sunt singură aici, acasă. Și, ca să nu le fac deranj, am venit acasă. Am o vecină care vine și mă ajută, m-a bandajat dimineața”, a mărturisit ea. Starea sa de sănătate se ameliorează treptat, dar durerile încă nu au dispărut complet. „Sunt spre bine. Cred că într-o săptămână îmi voi scoate firele de la mână. Mai am dureri la coaste și la spate, de la lovituri”, a adăugat aceasta.

Valerie s-a panicat, a ridicat strada în picioare

Chiar dacă a plecat în Asia Express, Valerie Lungu a rămas cu gândul la mama sa. Comunicarea dintre cele două a avut și momente tensionate, provocate de îngrijorare. Stai puțin să vezi ce s-a întâmplat chiar în dimineața plecării.

„M-a sunat Valerie, ieri când a plecat. Era dimineața, eram la rugăciune și telefonul era închis, s-a panicat, a ridicat toată strada în picioare”, povestește amuzată, dar și emoționată, Victoria. Panica a trecut repede, iar cele două au reușit să vorbească. „M-a sunat și din aeroport, după, de la Istanbul. Avem un grup de familie în care vorbim. Dimineața m-a rugat să nu mai închid telefonul pentru a mă putea anunța când ajung”, a mai spus mama concurentei.