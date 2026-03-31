Victoria Lungu, mama cunoscutei influencerițe Valerie Lungu, a fost rănită într-un grav accident de autocar petrecut săptămâna trecută. Tragedia, soldată cu un mort și 14 răniți, a avut loc între Galați și Vaslui, cu puțin timp înainte ca fiica sa să plece în competiția Asia Express.
Un mort și 14 răniți în autocarul răsturnat
Incidentul a avut loc în timp ce Victoria Lungu se deplasa din Republica Moldova spre România. Autocarul în care se aflau 44 de persoane s-a răsturnat, iar bilanțul a fost unul tragic. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 14 au fost rănite, printre care și mama lui Valerie Lungu, care a ajuns de urgență la spital.
„M-am trezit în spital cu plăgi la mână”
Șocul a fost imens pentru Victoria. „A trecut o săptămână de la accident. Autocarul cu care veneam a făcut accident. M-am trezit în spital cu plăgi la mână, lovitură la cap, tot corpul mă doare, dacă au căzut peste mine bagajele”, a povestit ea pentru Spynews. Durerea și confuzia au fost copleșitoare. V-ați gândit vreodată cum e să te trezești direct pe un pat de spital, fără să știi exact ce s-a întâmplat?
A adăugat că a început să meargă abia de câteva zile. „Acum am început să merg, de câteva zile. Valerie a plecat și m-a rugat să merg la mine acasă, pentru că ea nu prea avea timp să aibă grijă de mine”.
E drept că, în ciuda loviturilor puternice la cap și coaste, investigațiile medicale (inclusiv ecografii) au arătat că nu a suferit nicio fractură. „Dacă merg pe picioare, deja încep să fiu bine. La cap a fost o tăietură, am făcut analizele, ecografii, tot. Nu am fracturi, de aceea Valerie nici nu a vrut să mă lase în spital, pentru că știa că nu va avea cine să vină acolo după mine să mă ia. M-a luat la București, am stat câteva zile, după m-a rugat să merg acasă”, a explicat Victoria Lungu.
Recuperare acasă, cu ajutorul unei vecine
Acum, mama influenceriței se recuperează la domiciliu.
Iar recuperarea nu e deloc ușoară, mai ales că este singură. „Sunt singură aici, acasă. Și, ca să nu le fac deranj, am venit acasă. Am o vecină care vine și mă ajută, m-a bandajat dimineața”, a mărturisit ea. Starea sa de sănătate se ameliorează treptat, dar durerile încă nu au dispărut complet. „Sunt spre bine. Cred că într-o săptămână îmi voi scoate firele de la mână. Mai am dureri la coaste și la spate, de la lovituri”, a adăugat aceasta.
Valerie s-a panicat, a ridicat strada în picioare
Chiar dacă a plecat în Asia Express, Valerie Lungu a rămas cu gândul la mama sa. Comunicarea dintre cele două a avut și momente tensionate, provocate de îngrijorare. Stai puțin să vezi ce s-a întâmplat chiar în dimineața plecării.
„M-a sunat Valerie, ieri când a plecat. Era dimineața, eram la rugăciune și telefonul era închis, s-a panicat, a ridicat toată strada în picioare”, povestește amuzată, dar și emoționată, Victoria. Panica a trecut repede, iar cele două au reușit să vorbească. „M-a sunat și din aeroport, după, de la Istanbul. Avem un grup de familie în care vorbim. Dimineața m-a rugat să nu mai închid telefonul pentru a mă putea anunța când ajung”, a mai spus mama concurentei.