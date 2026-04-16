Actrița Katie Holmes, la 47 de ani, a renunțat la părul lung și șaten care a consacrat-o. Ea a apărut la un eveniment dedicat colaborării dintre designerul Christopher John Rogers și Old Navy cu o transformare de look îndrăzneață, un bob blond șampanie perfect pentru noul sezon.

De la șaten la blond șampanie

Schimbarea este radicală. Katie, cunoscută pentru părul ei lung și lucios de culoare ciocolatie, a ales acum o nuanță de blond șampanie, aranjată într-un bob texturat, cu cărare pe o parte și onduleuri lejere. V-ați fi imaginat-o vreodată blondă?

Pentru eveniment, actrița a purtat un top galben-muștar cu mânecă lungă, asortat cu o pereche de blugi largi și pantofi negri cu toc și vârf ascuțit. Până la urmă, o schimbare de look cere și o ținută pe măsură.

Analiza unui specialist

Seung Ki Baek, membru al Echipei Artistice Rush, a analizat noua coafură a vedetei. „Părul cel nou al lui Kate Holmes este lucios și radiază de sănătate!”, a declarat acesta.

Iar specialistul continuă cu detalii tehnice despre transformare. „Culoarea ei emblematică, șaten ciocolatiu, a fost transformată într-un blond șampanie auriu, cu șuvițe amestecate pentru a adăuga profunzime și dimensiune bazei. Plasarea șuvițelor mai deschise este strategică, obținând un aspect mai voluminos, cu accent pe partea de sus a părului și pe încadrarea feței, amplificând textura și mișcarea.”

O alegere deloc întâmplătoare.

„Kate a optat și pentru o tunsoare mai scurtă pentru schimbarea de sezon, alegând un bob de lungime medie, texturat. Având o formă a feței de inimă, maxilarul ei ascuțit și pomeții superbi sunt trăsăturile ei cele mai definitorii – acest lucru se potrivește frumos cu această tunsoare în scări,” a adăugat Baek.

Reuniune cu Joshua Jackson

Dar transformarea vine la scurt timp după o altă apariție notabilă. Pe 15 aprilie, Katie a participat la proiecția filmului „Brunella: The Gracious Visionary” alături de fostul ei coleg din „Dawson’s Creek”, Joshua Jackson. Acolo, actrița încă afișa părul ei lung și șaten, coafat într-un blowout voluminos.

Ambii actori au purtat ținute Brunello Cucinelli. E drept că eleganța a fost cuvântul de ordine. Katie a ales o cămașă albă, purtată lăsată pe un umăr pentru a dezvălui breteaua neagră a sutienului, combinată cu o fustă gri lungă, cu aplicații. Machiajul a fost unul soft glam, cu un smoky eye și un ruj în nuanța fructelor de pădure. În schimb, Joshua a purtat un sacou vișiniu, pantaloni gri și un papion.

Filmul prezentat este un docudramă despre viața designerului Brunello Cucinelli, de la copilăria modestă la țară (unde a crescut fără electricitate sau apă curentă) până la statutul de fondator miliardar al brandului omonim.

Un nou proiect pe ecrane

Revederea cu Joshua Jackson nu a fost doar una de conjunctură. Cei doi prieteni apropiați vor juca din nou împreună, de data aceasta în viitoarea trilogie romantică intitulată „Happy Hours”.