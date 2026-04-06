Prezentatoarea TV Marina Almășan a spus un mare „DA”. A fost cerută în căsătorie de partenerul ei, omul de afaceri Sorin Mărcuș, într-un cadru de vis, tocmai în Dallas, SUA. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă, care a împărtășit cu fanii săi emoția momentului și a arătat inelul de logodnă.

O cerere specială, de ziua lui

Momentul a fost cu atât mai special cu cât s-a petrecut chiar de ziua de naștere a lui Sorin. Vizibil emoționată, Marina Almășan a postat pe rețelele sociale imagini cu bijuteria, însoțite de o mărturisire sinceră. „Eu nu știu să fac poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu”, a scris prezentatoarea.

Inelul, a continuat ea, simbolizează mai mult decât o simplă promisiune. „Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii.”

De la patinoar la călătorii exotice

Dar cum a început, de fapt, povestea lor? Deși formează un cuplu de doar câteva luni, cei doi sunt legați de o prietenie ce durează de ani buni. Pasiunea comună pentru călătorii a fost scânteia care a aprins totul, iar Sorin Mărcuș a fost cel care a făcut primul pas, după cum a povestit chiar el.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină. (…) Eu, văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, a declarat omul de afaceri.

„Există viață după moarte”

Dincolo de bucuria logodnei, mesajul Marinei Almășan are o profunzime aparte. E drept că povestea lor, în care dragostea a înflorit pe o fundație solidă de prietenie, pare desprinsă din filme. Iar cuvintele prezentatoarei confirmă că acest nou capitol este unul plin de speranță.

O dovadă vie că iubirea adevărată poate apărea în orice moment al vieții.

Prezentatoarea și-a încheiat postarea cu o mărturisire puternică, ce spune totul despre trecutul lăsat în urmă și viitorul pe care îl îmbrățișează acum (alături de Sorin): „Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”.