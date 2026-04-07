Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, afaceristul Sorin Mărcuș, chiar în Dallas. Numai că vestea nu a fost primită cu bucurie de toată lumea, iar fostul ei partener de viață, Georgică Cornu, cu care a avut o relație de 12 ani, a reacționat tranșant.

„O prefăcută, o șmecheră”

Reacția afaceristului nu s-a lăsat prea mult așteptată. Georgică Cornu pune sub semnul întrebării viitorul relației dintre prezentatoare și noul ei logodnic, folosind cuvinte deosebit de dure la adresa femeii alături de care a trăit mai bine de un deceniu. Acesta nu pare să creadă deloc în trăinicia noii povești de dragoste.

„Îi știu obiceiul. Nu cred că va ține relația, nu are cum să țină. Ea e o prefăcută, o șmecheră. Îi doresc să țină, dar nu cred, pentru că la stilul ei n-are cum”, a declarat Cornu.

„Și eu am cerut-o de soție”

Dincolo de aceste declarații, Cornu a adus aminte și de trecutul lor comun. Despărțirea lor, survenită acum câțiva ani, a fost una extrem de mediatizată, marcată de scandaluri și acuzații care au ajuns până în instanță (la un moment dat, Cornu a fost obligat să poarte o brățară electronică în urma unui ordin de protecție). V-ați fi gândit că lucrurile stau așa?

Afaceristul susține că, pe bune, a cerut-o și el de soție pe Marina, dar căsătoria nu s-a concretizat niciodată din motive birocratice. El spune că încă are acasă verighetele pe care prezentatoarea le-ar fi cumpărat.

„Și eu am cerut-o de soție. Am verighetele pe acasă, ea le-a cumpărat din Israel. Nu puteam să ne căsătorim că nu eram niciunul despărțiți în acte. Eu am așteptat-o pe ea să-i semneze Socaciu divorțul, iar la mine fosta mea soție nu l-a mai semnat, și atunci n-am putut, dar eu am cerut-o. Cum am zis, eu am verighetele luate de ea din Israel, am fost într-o excursie acolo și ea a ales verighetele”, a povestit omul de afaceri.

Inelul, „o sârmă subțire”

Fostul partener al Marinei Almășan a continuat tirul, ironizând inclusiv inelul de logodnă primit de prezentatoare de la Sorin Mărcuș.

Nu s-a ferit să-l comenteze.

„Am văzut pe degetul ei acum că are o sârmă subțire, e inel da, dar e cam subțire”, a spus acesta, cu un ton ironic.

Iar Cornu este convins că nunta nu va avea loc și, asa ca, nu vede niciun motiv pentru a-i transmite felicitări fostei iubite. Ba chiar a încheiat într-o notă extrem de dură: „Nu cred că face nicio nuntă! Nu am de ce să o felicit, e o bandită, nu am ce să-i spun mai multe”.