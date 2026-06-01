Serena Williams a confirmat oficial că revine în tenisul profesionist la vârsta de 44 de ani. La aproape patru ani de la ultima sa apariție într-un meci oficial, campioana cu 23 de titluri de grand slam a primit un wildcard pentru a juca la dublu în cadrul turneului HSBC Championships de la Queen’s Club, care începe pe 8 iunie.

Știi momentul ăla când crezi că ai încheiat un capitol important din viața ta și totuși simți că mai ai ceva de spus? Exact asta ne demonstrează acum legenda tenisului american. Dincolo de trofee și statistici, decizia ei este o lecție superbă pentru noi, femeile. Ne arată că poți să o iei de la capăt, să îți recapeți corpul și să îți urmezi pasiunea chiar și după a doua sarcină, indiferent de vârsta din buletin.

Recomandări Vestea care schimba totul pentru fanii serialelor. Ce decizie a luat Whitney Leavitt

Un nou capitol pe iarbă

Iar zvonurile circulau deja de luni de zile prin circuit. În 2022, după US Open, sportiva spunea cu grijă că „evoluează departe de tenis”, evitând cuvântul retragere. Apoi, în 2023 a adus pe lume al doilea copil. Dar Queen’s Club a pus capăt speculațiilor luni, postând un mesaj clar pe rețelele sociale în care anunța că „Regina se întoarce” și este pregătită pentru meciuri.

Ea va face pereche pe teren cu Victoria Mboko, o adolescentă din Canada care a crescut idolatrizând-o. Cum scrie Independent într-un material publicat recent, turneul londonez reprezintă încălzirea perfectă înaintea unei posibile participări la simplu pe iarba de la Wimbledon.

„Queen’s Club pare locul perfect pentru a începe acest următor capitol. Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai semnificative momente ale carierei mele și sunt încântată să revin să concurez pe una dintre cele mai emblematice scene ale sportului.” – Serena Williams, jucătoare de tenis

Secretul formei fizice refăcute

Corpul se schimbă enorm după o naștere, iar recuperarea devine o provocare reală după 40 de ani. Numai că Serena a luat măsuri complet transparente. Ea a devenit purtător de cuvânt pentru un furnizor de servicii medicale și a recunoscut deschis că a folosit medicamente injectabile pentru slăbit din clasa GLP-1.

Recomandări Vestea care dă peste cap viața Prințesei Eugenie. Ce decizie radicală trebuie să ia în curând

Așa a reușit să dea jos 15,4 kilograme într-un an. Într-o reclamă recentă difuzată la Super Bowl, ea a mărturisit că acum este „mai sănătoasă, mai puternică, mă mișc mai bine și mă simt mai bine”, precizând că durerile de genunchi s-au diminuat mare. Și nu e doar o strategie de marketing.

„Este într-o formă grozavă, așa că eu ar distruge concurența în circuit.” – Alycia Parks, jucătoare de tenis

Miza revenirii în circuit

Organizatorii englezi nu și-au ascuns deloc entuziasmul față de această lovitură de imagine.

„Serena Williams este unul dintre cei mai mari atleți pe care i-a văzut vreodată lumea și suntem încântați că își va face revenirea în tenis la LTA’s HSBC Championships.” – Laura Robson, director turneu WTA Queen’s Club

Dar întrebarea pe care și-o pun toți fanii este dacă va juca până la urmă la simplu la Wimbledon. Meciurile de dublu sunt clar mai puțin solicitante fizic, o variantă excelentă pentru a testa apele alături de o jucătoare tânără. acum, e greu de crezut că un sportiv de calibrul ei se supune din nou testelor anti-doping zilnice doar pentru o simplă plimbare pe teren.

Recomandări Vestea care a surprins milioane de femei. Ce decizie a luat vedeta TV la 83 de ani

Decizia finală privind participarea la simplu depinde strict de cum va reacționa corpul ei pe iarba de la Queen’s. Până la primul serviciu oficial, mingea se află în terenul ei, iar organizatorii de la Wimbledon așteaptă cu contractele pe masă să vadă dacă va ataca acel record absolut de 24 de titluri majore.