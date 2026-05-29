Știi momentul ăla când vrei să îți iei câteva zile libere pentru un proiect personal și imediat apar zvonuri la birou că ai de gând să demisionezi? Ei bine, exact prin asta trece acum celebra Joy Behar, co-prezentatoarea emisiunii americane „The View”. La 83 de ani, vedeta a anunțat că va lipsi de pe post timp de două săptămâni, punând capăt speculațiilor că ar fi fost înlăturată din echipă.

Dincolo de bârfele de culise, decizia ei ne lovește fix unde trebuie. Într-o lume în care femeile se tem adesea pentru siguranța jobului lor odată cu înaintarea în vârstă, Behar ne demonstrează că poți să îți iei o pauză asumată pentru a-ți urma o pasiune. Nu e vorba de o concediere mascată, ci pur și simplu de o femeie care își face timp pentru visurile ei, indiferent ce scrie în buletin.

Zvonuri demontate în direct

Până la clarificarea oficială, rețelele sociale au vuit de teorii conspiraționiste. Mulți fani erau convinși că producătorii o trag pe linie moartă.

Numai că lucrurile stau cu totul diferit.

Într-o ediție recentă a emisiunii, vedeta a luat cuvântul pentru a liniști apele. Și a făcut-o în stilul ei caracteristic, direct și fără ocolișuri.

„A fost multă atenție mediatică asupra mea în ultima vreme pentru că îmi iau liber din pauză.” – Joy Behar, co-prezentatoare The View

Așa a început legenda talk-show-urilor explicația. Ea a ținut să precizeze că o pauză adevărată înseamnă relaxare, dar ea pleacă de fapt la muncă. Mai exact, se duce în Europa pentru un proiect de suflet.

„Am o excursie planificată peste ocean săptămâna viitoare pentru a lucra la piesa mea, «My First EX Husband», la Londra.” – Joy Behar, co-prezentatoare The View

Audiențe record și reacțiile fanilor

Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Majoritatea femeilor care o urmăresc au rezonat imediat cu energia ei. E drept că unele comentarii de pe internet încă pun la îndoială motivul real, dar grosul publicului a aplaudat inițiativa.

Un fan a rezumat perfect sentimentul general pe platforma X, spunând: „Este o adevărată icoană și inspirație… Să ai peste 80 de ani și să faci atâtea lucruri noi… Chiar dovedește că nu ești niciodată prea bătrân pentru NIMIC în viața asta!!!”

Să fim sincere, chiar te inspiră să vezi o femeie care a scris deja „o grămadă de piese” (inclusiv una numită „Bonkers în the Boroughs”) cum continuă să creeze cu atâta poftă de viață.

Emisiunea pe care o lasă temporar în urmă merge strună. Așa cum arată datele analizate recent de Theblast, programul a înregistrat în primul trimestru cele mai bune audiențe din ultimii cinci ani. Vorbim despre o medie de 2,78 milioane de telespectatori. Ba chiar a bifat o creștere masivă de 14% pe segmentul femeilor între 18 și 49 de ani.

Cine vine în locul ei pe ecran

Acum se pune problema înlocuirii temporare. Producătorul executiv Brian Teta a discutat în podcastul „Behind the Table” despre cine va sta pe scaunul ei. Printre numele vehiculate se numără comedianta Sheryl Underwood, dar și Kara Swisher pentru câteva zile. Ana Navarro va avea și ea o prezență mai deasă pe ecran pe durata absenței.

Dar scaunul ei o așteaptă. Când și-a luat la revedere de la colege, le-a întrebat în glumă dacă le va fi dor de ea.

„Ei bine, și mie îmi va fi dor de voi și îmi va fi mereu dor de public. Asta e pasiunea mea.” – Joy Behar, co-prezentatoare The View

Cum se va descurca echipa de înlocuitoare în aceste două săptămâni de foc. Până atunci, exemplul lui Joy ne lasă cu o temă de gândire clară. Când a fost ultima oară când ți-ai luat câteva zile libere exclusiv pentru un proiect care te pasionează cu adevărat?