Brooke Shields a recunoscut că i-a fost extrem de greu să accepte decizia fiicei sale de a intră în lumea televiziunii de tip reality show. Tânăra Rowan Henchy va apărea în sezonul 2 al emisiunii „Next Gen NYC”, o mutare care i-a provocat mamei sale o reală stare de anxietate. Actrița în vârstă de 60 de ani a vorbit extrem de deschis despre temerile pe care le are ca părinte.

O alegere greu de înțeles

Te-ai gândit vreodată cum reacționezi când copilul tău alege un drum pe care tu nu îl înțelegi sau de care te temi? Miza aici nu este doar despre celebritate, ci despre reputație și alegeri de carieră pe termen lung. Ca mamă, instinctul tău este să protejezi, mai ales când știi că societatea tinde să recompenseze comportamentele toxice doar pentru audiență. Fix prin asta trece și celebra actriță chiar acum.

Recomandari Vestea care a surprins fanii lui Richard Gere la 73 de ani. Ce a dezvaluit sotia sa pe internet

Lumea divertismentului s-a schimbat radical față de perioada în care Shields își construia cariera. Pe vremea ei, expunerea publică venea la pachet cu alte reguli, iar televiziunea fără scenariu nici măcar nu exista ca fenomen de masă. Acum, tinerii văd în platforme o trambulină rapidă spre faimă, chiar dacă prețul plătit este uneori propria imagine.

Frica de compromis

Așa cum a relatat Theblast într-un interviu recent, tranziția nu a fost deloc lină în familia lor. La început, actrița a simțit pur și simplu că i se face rău fizic la aflarea veștii.

„Aceasta a fost o călătorie cu adevărat dificilă pentru mine, pentru că îi spuneam: Noi nu suntem o familie de reality show. Pur și simplu nu a fost niciodată modul nostru de operare.” – Brooke Shields, actriță

Dar oare cum poți să oprești un tânăr adult să își urmeze dorințele? Nu prea poți. Îi era teamă că expunerea îi va distruge fetei visul de a lucra în jurnalism, domeniu pe care l-a studiat serios la universitate. Shields a explicat că în trecut nu erai lăudat pentru un comportament urât, în timp ce astăzi o mare parte din audiență este orientată exact spre scandal.

Recomandari Vestea care schimba totul pentru o sportiva de 29 de ani. Ce decizie radicala s-a luat

Iar lucrurile s-au calmat abia după o discuție sinceră. Până la urmă, a ales calea comunicării deschise. I-a explicat lui Rowan că trebuie să folosească această expunere ca pe o decizie de afaceri, nu ca pe o scuză pentru derapaje. I-a cerut să fie vocea rațiunii în emisiune. Ba chiar a acceptat să filmeze ea însăși unul sau două episoade pentru a-și susține fiica, punând însă limite clare legate de imaginea ei.

„I-am spus: Fii față care ține părul persoanei care vomită. Nu fi tu cea care vomită. Iar ea a fost foarte ancorată în asta și sunt foarte mândră de ea pentru că se folosește de asta.” – Brooke Shields, actriță

Noul sezon al producției va avea premiera în iunie 2026 pe Bravo, aducând pe ecrane tineri care caută succesul rapid în New York. Publicul va decide în curând dacă sfaturile primite de acasă o ajută cu adevărat pe Rowan să își construiască un drum curat în televiziune sau dacă presiunea formatului o va schimba.