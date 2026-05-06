Richard Gere, la 73 de ani, și soția sa, publicista spaniolă Alejandra Silva, în vârstă de 43 de ani, tocmai au sărbătorit opt ani de la nuntă. Cei doi au marcat această bornă specială printr-o serie de imagini rare și intime din ziua ceremoniei lor din 2018.

O poveste de dragoste departe de ochii lumii

Te-ai gândit vreodată cum arată cu adevărat fericirea pentru un star de la Hollywood care a ales liniștea în locul strălucirii de pe covorul roșu? Ei bine, imaginile postate marți de Alejandra ne oferă exact această perspectivă. Fotografiile romantice îi surprind pe cei doi în momente de o tandrețe rară.

Îi vedem plimbându-se braț la braț printr-o grădină luxuriantă sau împărțind un sărut liniștit sub niște copaci înfloriți. Într-o poză care pare desprinsă direct dintr-un film, Alejandra îi ține fața în mâini starului din Pretty Woman în timp ce se apropie pentru un sărut, iar într-o alta, cuplul se îndepărtează la pas, cu brațele înfășurate unul în jurul celuilalt.

Iar cuvintele ei au fost la fel de emoționante ca fotografiile. Alejandra a scris pe Instagram: „Acum opt ani, ne-am adunat cu familiile noastre și cu oamenii pe care îi iubim cel mai mult pentru a sărbători începutul vieții noastre împreună. A fost una dintre cele mai magice zile din viața noastră, o zi plină de dragoste, bucurie, emoție și sentimentul că începea ceva cu adevărat special.”

Secretul unei familii fericite

Și povestea nu se oprește aici. Publicista a continuat mesajul ei profund: „Mulți ani mai târziu, povestea noastră de dragoste continuă… Cu și mai multă profunzime, mai multe amintiri, mai mulți copii, mai multe râsete, mai multă viață și același final fericit la care visam în acea zi.”

La final, a adăugat simplu: „Aniversare fericită, iubirea mea. Te-aș alege din nou, în fiecare viață. #fericire.”

Cifrele vorbesc de la sine când vine vorba de familia lor extinsă.

Cei doi au împreună doi băieți tineri, Alexander și James. Pe lângă ei, Richard mai are un fiu adult, pe Homer, din căsnicia anterioară cu Carey Lowell, în timp ce Alejandra este mama lui Albert dintr-o relație trecută. Reacția celebrului actor de la Hollywood (cunoscut ca fiind extrem de discret cu viața sa personală) nu a întârziat să apară în secțiunea de comentarii. El i-a răspuns scurt și la obiect: „Aniversare fericită, iubirea mea.”

Fanii au reacționat imediat, o persoană scriind: „Cuvinte minunate, dragostea voastră mă emoționează. Vă doresc mulți ani de bucurie și momente speciale”, în timp ce alta a observat: „Nu l-am văzut niciodată pe bărbatul tău atât de fericit.”

Terapia prin calm și limite sănătoase

Numai că viața de zi cu zi nu este mereu doar lapte și miere, nici măcar pentru starurile din filmele clasice de dragoste. Într-un interviu exclusiv relatat recent de Hellomagazine, actorul a dezvăluit cum reușește să rămână cu picioarele pe pământ. Când a fost întrebat ce activitate zilnică îi aduce liniște, Richard, 76 de ani, care are doi fii, de cinci și șase ani, cu Alejandra, a zâmbit și a oferit un răspuns pe cât de simplu, pe atât de sincer.

„Să-mi sărut soția. Când mă lasă, ceea ce nu e tot timpul.”

Alejandra a completat imediat gluma: „Uneori da, alteori nu. Altfel, ar fi prea ușor, nu-i așa?”

Până la urmă, dinamica din spatele ușilor închise este ceea ce ține o relație vie. Cuplul a recunoscut că se folosește de principiile budismului pentru a rezolva problemele de familie (un aspect adesea ignorat în parentingul modern). Întrebat despre modul în care credința lor comună le influențează stilul de a fi părinți, Richard a oferit un exemplu extrem de sincer: „Ei bine, interesant că aduci asta în discuție, pentru că tocmai aveam o dramă cu unul dintre copiii noștri. [Alejandra] este mereu foarte bună la [a spune]: ‘OK, știu că vreau să te strâng de gât chiar acum, dar o să trag aer adânc în piept și o să discutăm despre asta. OK, acum ce se întâmplă? Aș vrea să știu ce simți’.”