Ducele și Ducesa de Sussex se pregătesc intens pentru o zi specială, deoarece fiul lor cel mare, Prințul Archie, împlinește 7 ani pe 6 mai. Anul trecut, Meghan Markle a mulțumit public apropiaților pentru prezența la petrecere, deși locația a rămas un mister bine păstrat.

Un paradis privat pentru copii

Numai că anul acesta lucrurile stau puțin diferit. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine se arată că fabuloasa lor reședință de 29 de milioane de dolari din Montecito este locul ideal pentru o petrecere de neuitat. Și chiar au cu ce să se mândrească. Proprietatea de vis include o alee impresionantă, o piscină exterioară imensă, o cramă și o terasă de lux la dormitor.

Dotările vorbesc de la sine.

Recomandari Surpriza uriasa pentru pasionatele de moda. Ce se intampla cu experienta de shopping

O petrecere pentru copii organizată aici ar beneficia din plin de uriașul loc de joacă amenajat chiar pe domeniu. Acesta are structuri de cățărat colorate (care includ trei tobogane), un turn de observație și un mini perete de escaladă. Iar pentru siguranța celor mici, întreaga zonă a fost acoperită cu un asfalt verde și moale.

Siguranță și conectare cu natura

Te-ai gândit vreodată cum e să organizezi o petrecere când ești mereu sub lupa paparazzilor? Locuind într-un punct fierbinte al celebrităților, cuplul ar putea alege să păstreze sărbătorirea zilei de naștere a lui Archie într-un cadru mai restrâns, evitând astfel intruziunile. Organizarea evenimentului la reședința lor privată, unde pot monitoriza exact cine intră și cine iese, este varianta lipsită de riscuri.

Dar mai este un detaliu important de luat în calcul. Luna mai aduce o îmbunătățire a climei în Montecito, iar o perioadă cu soare oferă ocazia perfectă pentru a profita la maximum de grădina lor aparent nesfârșită. Știm deja că atât Archie, cât și Lilibet sunt mari fani ai activităților în aer liber. Vedem adesea actualizări pe Instagram cu timpul petrecut de ei în natură, făcând lucruri precum grădinăritul, îngrijirea găinilor și culesul fructelor.

Recomandari Surpriza uriasa dupa 42 de ani de relatie. Ce se intampla dimineata in casa actritei Goldie Hawn

Adevărul despre viața de tată

Dincolo de porțile vilei de lux, realitatea emoțională a părinților este una cu care multe dintre noi rezonăm, pe bune. Deși Prințul Harry este un tată extrem de devotat în postările de pe rețelele sociale, el are propriile momente de nesiguranță, la fel ca restul umanității. El a recunoscut că a simțit un sentiment de „deconectare” în zilele de după venirea pe lume a primului său copil, Archie.

Vorbind în timpul unei vizite individuale la o organizație caritabilă pentru sănătatea mintală a bărbaților din Melbourne (în a doua zi a turneului australian al soților Sussex), el a oferit o perspectivă profund personală asupra propriei experiențe ca proaspăt tată. „am simțit o deconectare pentru că soția mea era cea care crea viață, iar eu eram acolo pentru a fi martor la asta”, a spus Harry publicului. Apoi a adăugat: „Acele zile, săptămâni, după naștere sunt o adevărată luptă.”

Împărtășind cuvinte de înțelepciune, el a mai spus: „Cred că cel mai bun sfat pe care l-am primit, de fapt, pentru terapeutul meu din Marea Britanie a fost doar să fii conștient de cum te simți odată ce copilul se naște.” Prințul Harry a rămas un susținător uriaș al problemelor de sănătate mintală ale bărbaților, iar discuția sa sinceră de la organizația din Melbourne continuă să aducă în prim-plan vulnerabilitățile cu care se confruntă proaspeții părinți.