După o absență de 10 ani, Beyoncé a revenit pe covorul roșu de la Met Gala 2026, iar apariția ei a oprit pur și simplu timpul în loc. Dar seara perfectă a artistei în vârstă de 44 de ani a fost umbrită rapid de un scandal uriaș pe internet, declanșat de o reacție cel puțin neinspirată a actorului canadian Paul Anthony Kelly.

O rochie care a scris istorie pe treptele muzeului

Să fim serioase, știai deja că regina muzicii pop nu face lucrurile pe jumătate. Artista a strălucit într-o rochie transparentă, creată la comandă de designerul Olivier Rousteing. Ținuta a prezentat un contur de schelet împodobit cu cristale, îmbrățișând corpul cântăreței în toate locurile potrivite. Iar trena ei masivă, din pene multicolore, s-a așezat fără efort pe treptele de la Met.

Până aici, un vis absolut.

Interviul care a enervat o lume intreaga

Numai că drama abia acum începe. În timp ce o mare parte din Hollywood aștepta întoarcerea reginei pe scena principală, spunându-le reporterilor că ea era persoana pe care abia așteptau să o vadă, lucrurile au luat o întorsătură ciudată. Actorul Paul Anthony Kelly a avut un răspuns total diferit atunci când a fost întrebat despre mama a trei copii.

Într-o discuție pe covorul roșu relatată de Theblast la scurt timp după eveniment, reporterii de la Variety i-au amintit actorului că Beyoncé este unul dintre co-președinții Met Gala din acest an. „Da, nebunie”, a spus el. „Super distractiv.” Apoi, jurnalistul l-a întrebat pe actorul canadian care este melodia lui preferată de la artista cu 35 de premii Grammy. Răspunsul lui a venit cu o doză vizibilă de apatie. „Nu știu”, a zis el. „Sunt un metalist.”

Armata de pe internet nu iarta pe nimeni

Cum vine asta? Să mergi la cel mai mare eveniment de fashion din lume unde ea este gazdă și să nu poți numi nici măcar o piesă? Ignoranța lui Anthony față de cariera extinsă a lui Beyoncé ar fi putut fi trecută cu vederea de unii, dar nu și de BeyHive. Fanii au intrat instantaneu în modul de apărare și l-au taxat dur pe interpretul din „American Love Story”.

„Și uite așa, dintr-o dată a devenit urât ca naiba”, a scris cineva pe X, fosta platformă Twitter. Un alt utilizator l-a numit pe Kelly un „tip alb, arogant și de bază”. Aceeași persoană a continuat cu o observație destul de pertinentă (și pe care probabil ai simțit-o și tu în alte contexte). „Este una să nu-i știi melodiile, ceea ce este în regulă, dar felul în care a spus-o sună de parcă nici măcar nu s-ar putea obosi să se gândească un minut.”

Stai puțin, că reacțiile nu s-au oprit aici. O altă persoană a dus discuția la un cu totul alt nivel. „Când oamenii spun că nu au auzit niciodată o melodie de Beyoncé sau Michael Jackson, știu imediat că fie au crescut într-un cult, fie sunt groupies de la 6 ianuarie. Pentru că cum să nu știi refrenul la O melodie de Beyoncé?”

Lipsa de respect sau pura misoginie

Dar oare chiar este vorba doar despre ignoranță muzicală? Pe internet, mulți au subliniat că scuza lui nu ține, având în vedere statutul artistei la eveniment. „Beyoncé este co-președinte. Ea este pe invitația lui. Indiferent de ceea ce simte, ar fi putut să pregătească un răspuns”, a punctat un fan deranjat de atitudine.

O altă analiză a lovit exact în inima problemei, aducând în discuție orgoliul masculin. „Bărbaților nu le place când nu sunt personajul principal… Acesta este și motivul pentru care bărbații nu o recunosc pe Beyonce ca fiind cea mai mare, indiferent de faptul că a realizat mult mai multe decât Michael Jackson. Valorile din SUA, prin natura lor, sunt despre cantitate, dar acest lucru nu se aplică niciodată la Beyonce, deoarece ar însemna că cel mai mare nu mai este un bărbat – și de aceea acest bărbat s-a comportat așa – misoginie.”

Să ne amintim că fanii ei sunt extrem de loiali și sar mereu în apărarea ei. Conform unui raport anterior din revista PEOPLE, armata BeyHive a luat cu asalt conturile de social media ale lui Rachel Roy după lansarea albumului „Lemonade” din 2016 (unde Beyoncé cântă despre infidelitate și faimoasa „Becky cu părul frumos”). La acea vreme, Roy a simțit nevoia să se apere public. „Respect dragostea, căsătoriile, familiile și puterea”, a postat ea pe X. „Ceea ce nu ar trebui tolerat de nimeni, indiferent de situație, este bullying-ul de orice fel.”

O noapte privita prin ochii fiicei sale

Și totuși, dincolo de zgomotul de pe rețelele sociale, interpreta albumului „Cowboy Carter” și-a trăit momentul la maximum. În timp ce intra la Met Gala, ea s-a oprit pentru a vorbi cu Vogue despre ținuta ei. L-a descris pe Rousteing drept „… Cineva care mi-a fost atât de loial și am făcut atâtea look-uri iconice cu el”.

Pentru ea, această întoarcere la cea mai mare noapte a modei a fost de-a dreptul „suprarealistă”. Motivul e unul extrem de emoționant. A fost acolo alături de fiica ei, Blue Ivy Carter. „Sunt entuziasmată să o experimentez prin ochii ei”, a mărturisit artista pe covorul roșu.