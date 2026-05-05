Nicole Kidman, co-președinte la Met Gala 2026, a atras toate privirile într-o rochie roșie personalizată. Vedeta a venit însoțită de fiica ei, marcând o apariție de neuitat pe faimoasele trepte ale muzeului din inima New Yorkului.

Omagiu adus iubirii cu 800 de ore de munca manuala

Te-ai întrebat vreodată câtă muncă stă în spatele unei singure seri de gală? Rochia purtată de actriță a fost creată special pentru ea de atelierul Chanel, sub viziunea lui Matthieu Blazy. A fost nevoie de nu mai puțin de 800 de ore de muncă manuală asiduă din partea specialiștilor. Vorbim despre o capodoperă acoperită cu paiete strălucitoare, decorată cu pene delicate în zona șoldurilor și a manșetelor.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar nuanța de roșu profund a fost aleasă intenționat ca o odă adusă iubirii și faimosului Big Apple. Stilistul Jason Bolden explică exact de ce a mers pe această variantă îndrăzneață pentru covorul roșu. „Culoarea roșie pur și simplu sărea de pe pagină pentru mine”, spune el. „Roșul este o culoare atât de dinamică atunci când te gândești la majoritatea picturilor, îi atrage pe oameni.”

O seara de neuitat alaturi de fiica ei

Dar evenimentul a însemnat mult mai mult decât o simplă etalare de ținute scumpe. Nicole a pășit în lumina reflectoarelor alături de fiica ei, Sunday Rose, care a bifat astfel debutul absolut la Met Gala. Tânăra a ales pentru această ocazie specială o creație Dior într-o nuanță dulce de roz zaharat.

„Fiica mea înflorește, iar ceea ce a purtat arată asta”, a declarat actrița cu mândria pe care doar o mamă o poate simți într-un asemenea moment.

Așa cum am aflat dintr-o analiză publicată recent de Vogue, echipa de beauty a gândit totul ca un întreg armonios. Machiajul impecabil a fost semnat de Gucci Westman. Pe partea de coafură, hairstylistul Adir Abergel a creat look-uri demne de lista A a Hollywoodului. „Pentru prima Met Gala împreună a lui Nicole și a lui Sunday Rose, am vrut să creez ceva care să se simtă ca un adevărat omagiu adus frumosului lor moment pe covorul roșu”, povestește Abergel. Specialistul a oferit și alte detalii emoționante despre viziunea sa. „Le iubesc pe amândouă și a fost incredibil de special să creez aceste look-uri pentru ele. Am vrut ca părul să servească drept acel fir tăcut, nerostit, care le conectează, țesut prin feminitate, putere și măiestrie, permițând în același timp fiecăreia dintre expresiile lor individuale să strălucească.”

Detaliile luxoase. Lapis lazuli si aur de 18 carate

Să fim serioase, nicio ținută spectaculoasă nu e completă fără bijuteriile potrivite. Nicole a rămas fidelă brandului Chanel și la acest capitol. A purtat un inel spectaculos din lapis lazuli care a adus o pată superbă de albastru în tot acel ocean de roșu. E drept că piesa de rezistență a fost cu totul alta.

Pe încheietura mâinii sale a strălucit un ceas de arhivă Omega „Manhattan” din 1982. Această bijuterie rară (confecționată din aur alb și galben de 18 carate) a atras blițurile tuturor fotografilor prezenți la eveniment. Vorbim despre 34 de diamante pe cadran, 178 de bucăți pe brățară și încă 12 plasate exact pe marcajele orelor. În total, fix 224 de diamante au acompaniat-o pe vedetă pe parcursul serii.

Fidelitate si curaj pe treptele muzeului

Numai că relația actriței cu moda este una cu adevărat profundă și asumată. Fiind co-președinte al ediției de anul acesta, avându-le alături pe Beyoncé, Venus Williams și Anna Wintour, ea a demonstrat încă o dată de ce rămâne un etalon de stil incontestabil. „Am avut deja atâtea decenii în care am fost asociată cu Chanel”, mărturisește vedeta. „În acest moment al vieții mele, cu Mathieu ca designer, este frumos.”

Până la urmă, vorbim despre a șaptea ei prezență la evenimentul modei americane. Prima oară a urcat treptele de la Met în anul 2003, îmbrăcată atunci într-o rochie sclipitoare Tom Ford pentru Gucci. De-a lungul anilor a experimentat constant, purtând de la piese de arhivă Chanel la creații complet noi semnate Balenciaga.