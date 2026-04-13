Lady Louise Windsor, fiica Ducesei Sophie și a Prințului Edward, nu se sfiește să împrumute piese din garderoba mamei sale. Iar la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a din 2022, cele două au avut un moment de stil aproape identic, pe care puțini l-au observat la vremea respectivă, implicând un accesoriu de designer.

Un detaliu subtil la Jubileul de Platină

La evenimentul din 2022, Sophie, pe atunci Contesă de Wessex, a purtat o rochie metalizată creată de Suzannah London. Ținuta, cu mâneci bufante tridimensionale și o croială ce urmărea linia corpului, a fost accesorizată cu un clutch cilindric cu bază din satin, de la designerul ei preferat de genți, Sophie Habsburg. O alegere elegantă și modernă.

Dar stai puțin, ce purta fiica ei? Lady Louise, acum în vârstă de 22 de ani, a arătat la fel de bine într-o rochie albă vaporoasă de la brandul Ghost, cu o multitudine de nasturi poziționați frontal. Și-a completat look-ul cu o bentiță spectaculoasă de la Jane Taylor, decorată cu mărgele, perle și paiete.

Numai că detaliul care a scăpat multora a fost geanta. Louise a purtat același model circular de clutch ca mama sa, dar într-o nuanță de roșu, puțin mai închisă decât cea de culoarea bronzului a Sophiei. Practic, ar fi putut face schimb și nimeni nu și-ar fi dat seama.

Rochia de designer, de la mamă la fiică

Acesta nu este un caz izolat, pe bune. Unul dintre cele mai cunoscute momente de „twinning” vestimentar dintre cele două a implicat o superbă rochie Alaïa. Lady Louise a ales piesa de lux din garderoba mamei sale pentru a participa la nunta Ducelui și Ducesei de Sussex din 2018. Tânăra membră a familiei regale a arătat extrem de sofisticat în ansamblul clasic monocrom, purtând rochia model ‘Parfum Gray’, cu un corset mulat și o fustă bufantă.

Iar mama ei, Ducesa Sophie, este o mare fană a regretatului creator tunisian, fiind văzută de-a lungul anilor în numeroase creații ale acestuia. Ea purtase pentru prima dată aceeași rochie în 2016, la parada de la The Patron’s Lunch, eveniment ce a marcat aniversarea de 90 de ani a Reginei.

O sursă de inspirație constantă

Nu de puține ori, Lady Louise a fost văzută purtând haine sau accesorii de la mama sa. Și de ce n-ar face-o? Ducesa Sophie este considerată un adevărat model de stil în familia regală, având o garderobă plină de piese clasice, atemporale și cu o croială impecabilă, perfecte pentru a fi „împrumutate”.

De la eșarfe Hermès la rochii Suzannah London purtate la încoronarea Regelui Charles al III-lea în 2023, stilul lui Lady Louise este clar influențat de eleganța mamei sale. Faptul că Ducesa Sophie investește în piese de calitate (unele purtate chiar și la distanță de ani buni) transformă garderoba ei într-o resursă perfectă pentru fiica sa.