Știi momentul ăla când probezi o rochie absolut superbă pentru un eveniment și parcă nu te mai lasă inima să o pui înapoi pe umeraș? Fix asta au pățit și unii dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Zeci de celebrități s-au atașat atât de mult de personajele lor, încât au refuzat să returneze piesele vestimentare la finalul zilelor de filmare.

Dincolo de curiozitățile de pe covorul roșu, miza aici este legătura emoțională pe care o avem cu hainele noastre. Când o actriță celebră ține cu dinții să păstreze o pereche de pantofi sau o jachetă, ne confirmă ceva ce noi, femeile, știm deja foarte bine. O ținută bună îți dă o superputere pe care vrei să o simți și în viața de zi cu zi, departe de camerele de luat vederi.

În mod normal, studiourile țin garderobele sub cheie strictă după terminarea producției. Dar regulile sunt făcute pentru a fi încălcate, mai ales când ești starul principal al peliculei și știi exact ce vrei să obții la negocieri.

Contracte inteligente și recunoașteri amuzante

Unele vedete au fost extrem de pragmatice. Într-un material publicat recent de Elle, am descoperit că Reese Witherspoon a cerut prin contract să păstreze absolut fiecare piesă din garderoba lui Elle Woods din „Legally Blonde 2”. Asta a inclus nu mai puțin de 77 de perechi de pantofi Jimmy Choo. cine ar refuza o asemenea clauză?

Iar alții au mers pe varianta sincerității absolute. Ryan Reynolds a recunoscut că pur și simplu a plecat acasă cu costumul roșu după ce a terminat filmările pentru Deadpool.

„Mi-a plăcut să-l port și am plecat cu unul, probabil că voi avea probleme dacă spun asta, dar am așteptat 10 ani să fac acest film.” – Ryan Reynolds, Actor

Garderobe iconice păstrate cu sfințenie

Pentru Sarah Jessica Parker, hainele din „Sex and the City” au fost mult mai mult decât niște simple costume. Actrița a transformat păstrarea lor într-un adevărat proiect de arhivare personală, tratând fiecare piesă cu un respect uriaș.

„Am avut toate lucrurile originale în propriul meu depozit. Mobilier, haine, totul este împachetat în funcție de sezon, episod și scenă… Am păstrat toate lucrurile.” – Sarah Jessica Parker, Actriță

Și totuși, uneori aceste piese ajung să facă un bine real lumii. Olivia Newton-John a păstrat faimoasa ținută a lui Sandy din „Grease” timp de zeci de ani. Până la urmă, a decis să o scoată la licitație în 2019. Pantalonii ei strâmți s-au vândut cu 162.000 de dolari, iar jacheta de piele a adus încă 243.200 de dolari. O mare parte din acești bani a mers direct către cercetarea cancerului.

Când viața reală bate filmul

Dar oare chiar poți purta hainele unui personaj la o cafea cu fetele? Alicia Silverstone a încercat asta cu ținutele lui Cher din „Clueless”. Numai că magia de pe ecran nu s-a potrivit deloc cu realitatea cotidiană.

„După film, am plecat acasă cu multe haine. Și am încercat să le port în viața reală, dar mi-am dat seama: «Nu sunt Cher. Așa că nu are niciun sens.»” – Alicia Silverstone, Actriță

Chris Evans a ales calea confortului și a luat acasă toate puloverele purtate de personajul său în „Knives Out”. Jennifer Lawrence s-a mulțumit doar cu jacheta de piele și cizmele din „The Hunger Games”. Iar Chris Pratt a furat jacheta roșie din „Guardians of the Galaxy” cu un scop nobil. Voia să o poarte atunci când vizitează copiii bolnavi prin spitale, pentru a le aduce un zâmbet.

Până la urmă, ce faci cu o piesă vestimentară care are atâta istorie în spate? Probabil că multe dintre aceste haine iconice zac acum în niște cutii frumos etichetate prin depozitele vedetelor. Următorul mare test pentru studiourile de la Hollywood va fi la viitoarele francize de succes. Oare vor mai accepta producătorii clauze prin care actrițele să plece acasă cu zeci de perechi de pantofi de designer?