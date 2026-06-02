Mike Myers, starul din „Austin Powers”, a surprins pe toată lumea la o apariție publică recentă, lăsând mulți fani să-l confunde cu un alt actor celebru. La Gala Canadian Screen Awards 2026 din Toronto, unde a primit prestigiosul premiu Academy Icon Award, aspectul său fizic dramatic schimbat a devenit rapid subiect de discuție.

Transformarea care a șocat pe toată lumea

Păi, gândește-te puțin la cum ne schimbăm cu toții în timp, și cum percepem noi aceste schimbări la persoanele publice pe care le admirăm. Când cineva asociat cu personaje energice și tinerești apare într-o nouă lumină, e firesc să ne punem întrebări și să fim curioși. E un fel de oglindă a trecerii timpului pentru noi toate, nu crezi?

Pe covorul roșu, actorul în vârstă de 62 de ani a apărut într-un costum negru clasic, cămașă albă și cravată închisă la culoare. Cu părul argintiu tuns scurt și un look vizibil mai matur, Mike a părut aproape de nerecunoscut pentru unii fani, care au inundat rețelele sociale cu comparații la adresa legendarului comediant Steve Martin.

„Credeam că e Steve Martin la prima vedere.” – un fan pe X

Iar un altul a adăugat, plin de uimire: „Când a devenit Mike Myers Steve Martin?” O a treia persoană a glumit pur și simplu: „Același tip, doar că a îmbătrânit.”

Recomandări Doliu pentru fanii serialului Emily în Paris. Ce boală cumplită a mai răpit un actor iubit

De la Wayne’s World la păr argintiu

Mulți au observat că înfățișarea cu păr argintiu a iubitului comediant canadian e departe de personajele pline de energie care l-au făcut celebru, precum Wayne Campbell din „Wayne’s World”, agentul secret Austin Powers sau vocea lui Shrek. „Mike Myers arată complet diferit acum. Îmbătrânirea l-a lovit din plin, cu păr alb și tot tacâmul”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale. Hellomagazine a relatat că alți fani spuneau că Myers arată ca Steve Martin sau Baz Luhrmann, subliniind că „timpul chiar schimbă pe toată lumea.”

Recomandări Russell Crowe, moment tensionat cu fanii la Paris. Actorul le-a impus limite clelor.

Unii comentatori online au speculat chiar despre posibile proceduri cosmetice care ar fi contribuit la schimbarea aspectului său, în timp ce alții au subliniat că transformarea este, pur și simplu, o reflectare a trecerii anilor. Sincer, de ciudat să vezi pe cineva schimbându-se, până la urmă, nu?

Un moment emoționant de recunoaștere

În ciuda dezbaterilor fanilor, Mike a părut relaxat și bine dispus în timp ce a acceptat una dintre cele mai mari onoruri ale carierei sale. Academia Canadiană i-a înmânat Premiul Academy Icon în semn de recunoaștere a impactului său neasteptat în film, televiziune și comedie de-a lungul mai multor decenii. Vizibil emoționat, starul a urcat pe scenă și a ținut un discurs. „Aveam un discurs întreg scris despre cât de mult iubesc Canada, dar bănuiesc că unii dintre voi s-ar putea să se fi săturat să audă asta până acum”, a spus el publicului.

La un moment dat, Mike și-a stăpânit cu greu lacrimile, aducând un omagiu părinților săi răposați. Le-a mulțumit „pentru că s-au mutat în Canada și au subliniat importanța de a fi prostănac”. Momentul emoționant a rezonat cu participanții, actorul reflectând asupra țării care l-a ajutat să-și modeleze cariera. „Vreau doar să spun, Canada, nu știu ce să spun, frate”, a continuat el. „Aș fi pur și simplu nimic fără tine.”

Recomandări S-a aflat adevarul despre Lucas Bravo. Cine este noua iubita a actorului de 38 de ani

Academia a sărbătorit ulterior momentul pe rețelele sociale, descriindu-l pe Mike ca pe o „legendă” și lăudându-i contribuția la divertismentul canadian. Onorarea vine într-o perioadă de vizibilitate publică reînnoită pentru actor, care a făcut recent valuri popularizând expresia „Elbows up” ca răspuns patriotic la comentariile făcute de președintele american Donald Trump cu privire la posibilitatea de a anexa Canada. Deși Mike a avut, în mare parte, un profil discret în ultimii ani, el rămâne unul dintre cei mai iubiți artiști canadieni de export. După ce și-a început cariera la „Saturday Night Live”, a devenit o superstar globală datorită francizelor de succes precum „Wayne’s World„, „Austin Powers” și „Shrek”, generând miliarde la box office-ul mondial.

Astăzi, o nouă generație de fani îl cunoaște ca vocea din spatele simpaticului căpcăun verde, în timp ce publicul mai în vârstă continuă să-i prețuiască creațiile comice de neuitat. Mike a revenit recent și pe marele ecran și poate fi văzut acum în mult așteptatul film biografic „Michael”, unde îl interpretează pe executivul muzical Walter Yetnikoff. Apariția actorului la Canadian Screen Awards urmează unei alte rare ieșiri pe covorul roșu în aprilie, când a participat la premiera filmului „Michael” din Los Angeles alături de soția sa, Kelly Tisdale. Cuplul, căsătorit în 2010, are trei copii: fiul Spike, 14 ani, și fiicele Sunday, 12 ani, și Paulina, 10 ani. Ce roluri noi ne va aduce Mike Myers și cum va continua să ne surprindă, atât pe micile, cât și pe marile ecrane.