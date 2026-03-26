Un exercițiu banal, pe care mulți îl asociază cu orele de sport din școală, a fost supus unui test de 7 zile de către jurnalista Rebecca Lawton. Ea s-a angajat să facă 5 minute de flotări cu săritură (jumping jacks) în fiecare zi, pentru a vedea dacă mișcarea chiar aduce beneficii reale. Iar rezultatele au fost, pe bune, neașteptate.

Mai greu decât pare la prima vedere

Rebecca a recunoscut că a subestimat complet exercițiul. Credea că cinci minute vor trece imediat. Lucrurile au stat însă puțin diferit. „După mai puțin de două minute, după 100 de sărituri (da, le-am numărat), nu mai aveam absolut nicio energie”, a povestit ea. Era clar că abordarea trebuia schimbată.

Soluția a fost să împartă cele cinci minute în intervale: un minut de exercițiu, urmat de un minut de pauză, repetat până la final. Această modificare a făcut o diferență uriașă. Nu doar că a putut susține efortul, dar a simțit și beneficiile promise de experți. A descoperit că momentul ideal pentru ea era în jurul orei 15:00, când nivelul de energie scădea, iar săriturile acționau ca un mini-reset.

Recomandari Diabetul se poate preveni cu o plimbare rapidă de 20 de minute zilnic

Beneficiile neașteptate ale unui exercițiu clasic

Deși par un joc de copii, flotările cu săritură sunt lăudate de specialiști pentru eficiența lor. Antrenoarea personală Carly Corrigall le descrie ca fiind „o mișcare eficientă și destul de solicitantă pentru întregul corp”.

Dar cum vine asta? V-ați gândit vreodată la complexitatea din spatele unei simple sărituri?

„Scopul flotărilor cu săritură este de a crește rapid ritmul cardiac – în principal pentru că angrenezi mai multe grupe musculare deodată”, explică Corrigall. „Folosești partea superioară și inferioară a corpului în același timp datorită mișcării simultane a brațelor și picioarelor și, si, beneficiezi de un antrenament pliometric (bazat pe sărituri) bun.”

Recomandari Harrison Ford rupe tăcerea cu un discurs de 8 minute care i-a făcut pe toți să plângă

Un studiu publicat în *Journal of Japanese Society of Physical Fitness & Sports Medicine* a legat practicarea regulată a acestor sărituri de îmbunătățirea condiției aerobice. Pe lângă beneficiile cardio, Corrigall subliniază și rolul în coordonare. „Încearcă să faci mișcarea nesincronizat și vei vedea repede de ce! Și pentru că faci toate acestea fără să te uiți la membrele tale în mișcare, ajută foarte mult la îmbunătățirea propriocepției, care este conștientizarea modului în care corpul tău se mișcă în spațiu.”

pot fi un antidot pentru sedentarismul de la birou. „Mișcarea brațelor deasupra capului ajută la deschiderea umerilor și a pieptului, ceea ce poate fi de mare ajutor pentru cei dintre noi care petrec mult timp stând la birou”, adaugă ea. Iar pentru starea de spirit, efectul este aproape instant. „Scurtele explozii de mișcare pot ridica cu adevărat moralul, deoarece cresc fluxul sanguin și stimulează eliberarea de endorfine”, spune Corrigall. „Dacă te simți blocat și stagnant, fă câteva runde și îți poate transforma complet starea de spirit – și este mai bine pentru tine decât încă o ceașcă de cafea!”

Cum se execută corect

Pentru a maximiza beneficiile și a evita accidentările, forma corectă este esențială. Carly Corrigall recomandă urmarea a patru pași simpli:

Recomandari Activitatea fizică care îți transformă silueta în doar 30 de minute zilnic

Stai drept, cu picioarele apropiate și brațele relaxate pe lângă corp. Privește drept înainte și încordează abdomenul.

Sari depărtând picioarele în lateral, în timp ce ridici simultan brațele deasupra capului, aproape atingând palmele.

Aterizează ușor pe vârfuri, cu genunchii ușor îndoiți pentru a absorbi impactul. Brațele pot avea o ușoară îndoire la cot.

Sari înapoi în poziția inițială, aducând picioarele apropiate și coborând brațele pe lângă corp, menținând un ritm constant.

Rezultate după 7 zile și cine ar trebui să le evite

În a doua jumătate a săptămânii, Rebecca se simțea deja mai încrezătoare. A trecut la intervale mai scurte, de 30 de secunde, pentru a menține intensitatea. Provocarea a continuat chiar și într-un weekend petrecut departe de casă, demonstrând unul dintre marile avantaje ale exercițiului: nu necesită echipament, ci doar câțiva metri pătrați liberi (chiar și într-o cameră de hotel).

La finalul săptămânii, îmbunătățirile erau subtile, dar clare: o coordonare mai bună, brațe și picioare puțin mai tonifiate și, cel mai important, o diminuare a căderilor de energie de la amiază.

A funcționat.

Ea a decis să păstreze acest exercițiu în rutina sa, fie pentru un plus de energie, fie ca un antrenament rapid. Totuși, sunt potrivite pentru oricine? Potrivit antrenoarei Abby McLachlan, „sunt deosebit de utile pentru începătorii care doresc să-și construiască o condiție cardiovasculară de bază și coordonare”. În schimb, ea avertizează că „persoanele cu dureri articulare, leziuni la genunchi sau anumite limitări de mobilitate ar putea beneficia de o variantă cu impact redus, cum ar fi pășirea în lateral în loc de săritură, pentru a reduce stresul asupra articulațiilor.”