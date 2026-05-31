Gândește-te la momentul acela când vrei să ieși din casă și simți că ținutei tale îi lipsește exact piesa de rezistență. Luna iunie aduce o avalanșă de lansări care promit să rezolve exact această problemă, de la modele clasice reinventate, până la colaborări complet neașteptate.

Dincolo de agitația colecționarilor înrăiți, miza acestor lansări ne privește direct pe noi. Pantofii sport nu mai sunt de mult timp rezervați doar pentru sala de fitness, ci au devenit baza oricărei garderobe urbane inteligente. O pereche bine aleasă îți transformă complet un outfit banal, iar brandurile știu asta și pariază pe designuri tot mai sofisticate.

Tradiția lansărilor limitate nu e nouă, dar anul acesta lucrurile stau puțin diferit. Influența marilor competiții sportive și vocea femeilor în industria modei dictează noile reguli de pe piață. Nu de puține ori am văzut cum o colaborare exclusivistă ajunge să influențeze estetica străzii pentru ani la rând.

Femeile preiau controlul și inovează

Aici intră în scenă surprizele reale. Așa cum semnalează Wwd într-o analiză publicată recent, luna iunie marchează un moment istoric. Vorbim despre prima colaborare din istoria modelului Air Jordan 11 cu un butic dedicat femeilor.

Este vorba despre Jaide, buticul feminin al The Whitaker Group, care aduce pe 27 iunie modelul Air Jordan 11 Low Fiberglass, la prețul de 205 dolari.

Și pentru că baschetul feminin este pe val, deși încă așteptăm primul pantof semnătură al lui Caitlin Clark, sportiva primește pe 2 iunie ediția specială Nike Kobe 5 Protro Scrabble, la 190 de dolari. Iar inovația nu se oprește la estetică. Puma lansează pe 4 iunie Deviate Pure Nitro (150 dolari), primul lor pantof de alergare care folosește o talpă intermediară completă NitroFoam fără placă din fibră de carbon.

Nostalgie, lux și piese de colecție

Dacă ești adepta unui stil mai clasic, dar cu un twist premium, luna iunie are câteva oferte greu de refuzat.

„Air Jordan 3 Bin23 și Nike Air Foamposite One Tianjin 2.0 sunt două dintre cele mai așteptate lansări de sneakers care vin în iunie.” – Redacția, Sursa originală

Pe 13 iunie se lansează Air Jordan 3 Bin23, o pereche de lux din seria recent readusă la viață. Doar 2.300 de perechi vor fi disponibile la nivel global, la prețul de 355 de dolari. Iar dacă te atrag poveștile din spatele designului, Nike aduce pe 4 iunie o relansare largă a faimosului Air Foamposite One Tianjin 2.0 (250 de dolari), un model extrem de detaliat care în 2015 a fost exclusiv pentru piața asiatică.

Dar că nu se termină aici. După 20 de ani de la debut, Air Jordan 5 Black/University Blue revine pe 20 iunie, la 220 de dolari. Pentru zilele de vară mai relaxate, Nike Mind 001 Flyknit apare pe 1 iunie (95 dolari) cu o nouă versiune ce include o limbă Flyknit, după ce variantele anterioare s-au vândut instantaneu.

Fotbal, surprize absolute și design atipic

Pentru că febra fotbalului se simte peste tot, Willy Chavarria transformă ghetele sport în modă de stradă prin colaborarea Adidas Copa Mundial Megaride (10 iunie, 200 dolari). cine s-ar fi gândit că o talpă Megaride poate arăta atât de bine pe un pantof clasic de fotbal? Nici Thrasher nu stă deoparte și lansează pe 1 iunie modelul Adidas Glenburn (85 dolari), inspirat de originile argentiniene ale cofondatorului revistei, Fausto Vitello.

Iar dacă îți plac surprizele absolute, pachetul Nike Kobe 4 Protro Draft Day (26 iunie, 190 dolari) vine sub forma unui „blind box”. Cumpărătorii nu vor ști ce culoare din cele 14 disponibile primesc până nu deschid cutia. Treisprezece dintre ele au materiale care se uzează intenționat pentru a dezvălui culorile echipelor care nu l-au ales pe Kobe Bryant la draft în 1996, în timp ce a paisprezecea pereche aduce în prim-plan culorile celor de la Los Angeles Lakers. Nu putem uita nici de Devin Booker, a cărui pereche McDonald’s x Nike Book 2 Sedona (2 iunie, 155 dolari) se inspiră din singurul loc din lume unde arcadele McDonald’s sunt turcoaz, nu aurii.

Decizia finală de achiziție îți aparține, în funcție de bugetul alocat și de stilul care te reprezintă cel mai bine. Competiția pentru aceste perechi începe la primele ore ale dimineții în zilele de lansare, iar stocurile limitate dictează ritmul rapid al pieței.