Dua Lipa a aterizat pe Riviera Franceză pentru Festivalul de Film de la Cannes din 2026 și deja a atras absolut toate privirile. Chiar înainte de a păși pe covorul roșu oficial, artista pop ne-a demonstrat că viața merită trăită în culori vibrante, afișând o ținută de zi spectaculoasă.

De ce ne interesează pe noi ce poartă o vedetă pe străzile din Franța? Gândește-te puțin la garderoba ta. De câte ori nu ai ales negrul sau bejul doar pentru că e varianta sigură? Lecția de stil de aici este fix despre curajul de a combina nuanțe puternice, o abordare care îți poate scoate instantaneu orice ținută din anonimat (și știm cu toate cât de greu e să ieși din zona de confort).

Cum să porți mov și roșu fără emoții

Artista a ieșit în oraș, având o echipă întreagă de gărzi de corp pe urmele ei, purtând o creație proaspăt scoasă de pe podiumurile Ferragamo. Vorbim despre un top cu mâneci lungi din organza violet transparentă și o fustă asortată până la genunchi, ambele pline de șnururi decorative.

Și aici vine partea cu adevărat interesantă. Așa cum observă Vogue într-o analiză de stil publicată recent, deși setul a fost prezentat pe podiumul pentru toamna 2026 cu pantofi și geantă mov, cântăreața a luat-o într-o direcție complet diferită. În loc să meargă pe nuanța cuminte de vânătă, a ales calea „color-maxxing”.

A asortat ținuta cu niște saboți roșii vibranți cu vârf ascuțit și o geantă de umăr model Hug, tot de la Ferragamo, în aceeași nuanță aprinsă.

Tendințele care dictează noile reguli

Această energie debordantă a asocierilor de culori a dominat clar prezentările pentru 2026.

Designerii ne cam transmit să lăsăm timiditatea acasă. La Celine, Michael Rider a combinat un trenci de piele mov cu o maletă vișinie. Pierpaolo Piccioli a stilizat o rochie roșie Balenciaga cu glugă alături de mănuși culoarea prunei. Iar Glenn Martens a dus lucrurile și mai departe la Maison Margiela, adăugând o poșetă din catifea mov la un look din catifea burgund.

La prima vedere, o astfel de combinație îndrăzneață poate părea cam mult dacă ești adepta unui stil mai discret. Dar Dua Lipa ne face o demonstrație practică și ne arată că merită să îmbrățișăm latura plină de culoare a modei. Cu ce ținută va alege să uimească pe covorul roșu al festivalului în zilele următoare. Până atunci, tu ce zici, ai curaj să încerci o pereche de pantofi roșii la o rochie mov vara asta?